Gravata de Moraes e frases de ministros repercutem nas redes

Moraes e Dino abrem placar do julgamento da trama golpista, votando pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo crucial / Crédito: Rosinei Coutinho e Gustavo Moreno, ambos do STF

Nessa terça-feira, 9, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino apresentaram seus votos no julgamento do núcleo crucial da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, visto como líder da organização criminosa. Ao longo da sessão, houve momentos de repercussão nas redes sociais, como o detalhe da gravata de Alexandre de Moraes e as falas de Flávio Dino, considerado o mais bem-humorado do Supremo.

A seguir, confira mais sobre esses momentos e confira as frases dos ministros: Gravata de Alexandre de Moraes: acessório é de grife italiana Chamando a atenção pela cor rosa e a estampa de cachorros, Alexandre de Moraes escolheu uma gravata de seda pura da marca italiana Salvatore Ferragamo, descrita no site como "um toque de charme e expressão pessoal", para a sessão. Close da gravada escolhida por Alexandre de Moraes para sessão da terça-feira, 9 Crédito: Reprodução/STF O acessório também pode ser adquirido nas cores azul e amarelo por 240 dólares, o equivalente a R$ 1300. No Brasil, a gravata está disponível por R$ 1.450 no site da Farfetch.

Luiz Fux e Alexandre de Moraes “trocam farpas” A sessão também foi marcada por uma fala de Luiz Fux que foi considerada uma “troca de farpas” entre ele e Alexandre de Moraes. O momento se deu quando Fux se sentiu incomodado pela interrupção de Flávio Dino durante o voto de Moraes. Ele então solicitou ao presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que não permitisse interrupções durante seu momento de votar.

Fux reclama de fala de Dino em meio ao voto de Moraes e diz que não deixará ter voto interrompido.



Moraes: Mas esse aparte foi pedido a mim, não a vossa excelência



Dino: Fux, pode dormir em paz que não pedirei à vossa excelência pic.twitter.com/PvU2iOBvNi — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) September 9, 2025