Gravata de Moraes e frases de ministros repercutem nas redes

Julgamento no STF: gravata de Moraes e frases de ministros repercutem nas redesDurante apresentação dos votos no julgamento da trama golpista, ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino protagonizaram momentos que repercutiram nas redes
Nessa terça-feira, 9, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino apresentaram seus votos no julgamento do núcleo crucial da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, visto como líder da organização criminosa.
Ao longo da sessão, houve momentos de repercussão nas redes sociais, como o detalhe da gravata de Alexandre de Moraes e as falas de Flávio Dino, considerado o mais bem-humorado do Supremo.
A seguir, confira mais sobre esses momentos e confira as frases dos ministros:
Gravata de Alexandre de Moraes: acessório é de grife italiana
Chamando a atenção pela cor rosa e a estampa de cachorros, Alexandre de Moraes escolheu uma gravata de seda pura da marca italiana Salvatore Ferragamo, descrita no site como "um toque de charme e expressão pessoal", para a sessão.
O acessório também pode ser adquirido nas cores azul e amarelo por 240 dólares, o equivalente a R$ 1300. No Brasil, a gravata está disponível por R$ 1.450 no site da Farfetch.
Luiz Fux e Alexandre de Moraes “trocam farpas”
A sessão também foi marcada por uma fala de Luiz Fux que foi considerada uma “troca de farpas” entre ele e Alexandre de Moraes.
O momento se deu quando Fux se sentiu incomodado pela interrupção de Flávio Dino durante o voto de Moraes.
Ele então solicitou ao presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que não permitisse interrupções durante seu momento de votar.
Moraes: Mas esse aparte foi pedido a mim, não a vossa excelência
"Só uma questão de ordem. Senhor presidente, conforme combinamos naquela sala aqui do lado, os ministros votariam direto, sem intervenção dos outros colegas. Muito embora tenha sido muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino. Mas eu gostaria de cumprir aquilo que combinamos no momento em que eu votar", disse Fux para Zanin.
A resposta de Zanin foi que não interrompeu Dino porque houve concordância do ministro relator.
Moraes afirmou que concedeu o espaço ao colega, ao que Fux respondeu: "Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso a gente perde o fio da meada, principalmente quando a gente apresenta alguma discordância".
"Tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei [intervenção] à Vossa Excelência. Pode dormir em paz", ironizou Dino, encerrando a situação.
Flávio Dino diz que Mickey não vai mudar julgamento
Em outro momento, Flávio Dino também repercutiu quando ao apresentar seus votos, rebateu as críticas e destacou que nada além dos autos influencia a decisão dos magistrados.
"Eu me espanto em imaginar que alguém chega no Supremo e vai se intimidar com um tuíte. Será que as pessoas acreditam que um tuíte de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou o Mickey, vai mudar um julgamento no Supremo?", questionou Dino.
Quem respondeu foi o ministro Alexandre de Moraes que disse “ou o Pateta!”, ao que Dino complementou: “O Pateta aparece com mais frequência nesses eventos todos”.
O comentário foi uma clara ironiza em meio às pressões do governo norte-americano de Donald Trump em meio ao julgamento do STF.
