União Brasil e PP anunciam saída do governo Lula

Federação ameaça punir quem ficar nos cargos. Dilema está entre os ministros. Correligionários tanto do PP como do União dizem que eles resistem a sair

O União Brasil e o PP, agora unidos na federação União Progressista, anunciaram, nesta terça-feira, 2, o desembarque oficial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A saída, segundo líderes, deverá ser feita imediatamente. "Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta Federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes.", anunciou a federação.

O principal dilema está entre os ministros. Correligionários tanto do PP como do União dizem que eles resistem a entregar as pastas.

Neste momento, o União tem o controle de duas pastas — Celso Sabino (Turismo), Frederico Siqueira (Comunicações) na Esplanada dos Ministérios e o PP tem uma — André Fufuca (Esporte). Há um terceiro ministério da cota do União Brasil — Integração Regional, cujo ministro é indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Trata-se de Waldez Góes, que, no entanto, é filiado ao PDT.

Parlamentares do União argumentam que, na verdade, o partido encabeça apenas um ministério, com Sabino, enquanto as outras indicações teriam partido pessoalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).