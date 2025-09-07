Valdemar diz ter maioria para aprovar anistia com PP, União e PSD

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirma que tem maioria para aprovar anistia e cita apoios de PP, PSD e União Brasil no Congresso / Crédito: Reprodução / Youtube Silas Malafaia Oficial

"Vamos aprovar a anistia. Quero dizer que estaremos juntos. PP, União Brasil e PSD estão juntos com o PL. Temos maioria para aprovar a anistia. E quero vocês cobrando isso sempre. Vocês são a nossa força, a maior força que um homem já teve no Brasil, Jair Messias Bolsonaro", declarou o presidente do PL. Valdemar também repetiu que não há "plano B" para 2026 e que a sigla trabalha por uma eventual candidatura de Bolsonaro à Presidência da República. O ex-presidente está inelegível atualmente e não poderia disputar uma nova eleição no ano que vem. Bolsonaristas fazem protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, em favor de anistia para envolvidos em ataques golpistas no 8 de janeiro Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) está presente no ato em São Paulo e discursou por um breve momento no ato da capital paulista. No discurso ela defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, exaltou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pediu anistia para aliados do ex-presidente.