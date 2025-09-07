Ato pró-Bolsonaro acontece em Fortaleza no 7 de setembro

Ato em Fortaleza pede anistia para Bolsonaro e condenados pelo 8 de janeiro / Crédito: Daniel Galber / Especial para O POVO

Políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e membros da oposição no Ceará participam de ato em favor da anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A mobilização aconteceu neste domingo, 7, em Fortaleza. A concentração ocorre na Praça Portugal e se desloca em direção à Beira-Mar. O deputado federal André Fernandes (PL), o senador Eduardo Girão (Novo) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), estiveram presentes. Atos simultâneos ocorrem em outras cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Girão defendeu a concessão da anistia aos envolvidos nos ataques e o impechment do ministro Alexandre de Moraes, como forma de "pacificar" o País. "Os abusos são explícitos e a cada vez a escalada antidemocrática parte deles (...) O brasileiro não aguenta mais tanta injustiça. Irmãs e irmãos, que nunca tiveram passagem pela polícia, estão presos. São presos políticos. Vidas devastadas. Não é pelo ódio, pela violência que vamos resolver algo", argumentou Girão em entrevista coletiva durante o ato. O parlamentar cearense destacou ainda que o País conquistaria uma eventual pacificação a partir de dois atos tomados pelo Congresso Nacional: "Temos que pensar no Brasil, mas precisamos de duas coisas. Uma é a anistia para que haja pacificação e a segunda coisa é o impechment desse ministro abusador", afirmou. Já o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André e pré-candidato do PL ao Senado em 2026, disse que o ato por anistia e a favor de Bolsonaro seria uma expressão da democracia. "Desde criança a gente aprendeu que democracia é a vontade do povo. O povo vai às ruas para dizer 'anistia já!'. Ninguém concorda com na prisão arbitrária do nosso presidente, que poderia estar aqui com a gente. Eleições sem Bolsonaro é golpe", argumentou. Sobre o julgamento de Bolsonaro e outros réus no Supremo Tribunal Federal, que terá sequência a partir da próxima terça-feira, 9, com desfecho até a sexta-feira, 12, o deputado cearense falou que é um jogo de "cartas marcadas" e que aliados do ex-presidente vão aguardar o desfecho.

Apesar do apelo de Girão - e de outros senadores aliados de Bolsonaro -, Alcolumbre resiste em pautar um eventual impechment de Moraes. O presidente do Senado, a quem cabe pautar ou não o tema, já chegou a declarar que não pautaria a questão nem se houvessem 81 assinaturas (número total de senadores, incluindo o próprio Alcolumbre) pedindo o afastamento do ministro. Em ato que ocorre em São Paulo, organizado pelo pastor Silas Malafaia, a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) esteve presente e discursou por um breve momento. No discurso, ela defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, exaltou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e uniu-se aos aliados que cobram anistia para os envolvidos no 8 de janeiro.

"Estamos aqui para dizer que continuamos crendo nesse Deus que tem ouvido o clamor da nação por justiça (...) Eles tentaram derrubar Jair Messias Bolsonaro, um Brasil que estava com medo bateu no peito ,se levantou e veio para as ruas. Tentaram derrubar a voz de Bolsonaro, mas está se levantando a voz de uma mulher chamada Michelle Bolsonaro, a maior liderança feminina desse país", declarou a parlamentar de Fortaleza.



