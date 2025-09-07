Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ato pró-Bolsonaro acontece em Fortaleza no 7 de setembro

Ato pró-Bolsonaro reúne políticos e apoiadores do ex-presidente em Fortaleza

Políticos cearenses, entre deputados e vereadores, participaram de evento que teve concentração na Praça Portugal. Apoio Atos simultâneos ocorrem em outras cidades do país
Autor Vítor Magalhães
Autor
Vítor Magalhães Repórter de Política
Tipo Notícia

Políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e membros da oposição no Ceará participam de ato em favor da anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A mobilização aconteceu neste domingo, 7, em Fortaleza. A concentração ocorre na Praça Portugal e se desloca em direção à Beira-Mar.

O deputado federal André Fernandes (PL), o senador Eduardo Girão (Novo) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), estiveram presentes. Atos simultâneos ocorrem em outras cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Girão defendeu a concessão da anistia aos envolvidos nos ataques e o impechment do ministro Alexandre de Moraes, como forma de "pacificar" o País. "Os abusos são explícitos e a cada vez a escalada antidemocrática parte deles (...) O brasileiro não aguenta mais tanta injustiça. Irmãs e irmãos, que nunca tiveram passagem pela polícia, estão presos. São presos políticos. Vidas devastadas. Não é pelo ódio, pela violência que vamos resolver algo", argumentou Girão em entrevista coletiva durante o ato.

O parlamentar cearense destacou ainda que o País conquistaria uma eventual pacificação a partir de dois atos tomados pelo Congresso Nacional: "Temos que pensar no Brasil, mas precisamos de duas coisas. Uma é a anistia para que haja pacificação e a segunda coisa é o impechment desse ministro abusador", afirmou.

Já o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André e pré-candidato do PL ao Senado em 2026, disse que o ato por anistia e a favor de Bolsonaro seria uma expressão da democracia. "Desde criança a gente aprendeu que democracia é a vontade do povo. O povo vai às ruas para dizer 'anistia já!'. Ninguém concorda com na prisão arbitrária do nosso presidente, que poderia estar aqui com a gente. Eleições sem Bolsonaro é golpe", argumentou.

Sobre o julgamento de Bolsonaro e outros réus no Supremo Tribunal Federal, que terá sequência a partir da próxima terça-feira, 9, com desfecho até a sexta-feira, 12, o deputado cearense falou que é um jogo de "cartas marcadas" e que aliados do ex-presidente vão aguardar o desfecho.

Sobre o projeto de anistia no Congresso, Alcides projetou que será encaminhado a partir da adesão de outros partidos. "Agora não tem mais jeito, vai todo mundo para cima: União Brasil, PP, PL. Agora vai ter anistia. Tenho certeza de que vai passar", projetou.

Girão pontuou ainda que tem cobrado diariamente o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), para pautar a anistia na Casa. "Já temos a maioria no Senado, mas infelizmente o presidente do Senado insiste em engavetar esse pedido, que acho que colocaria os poderes da República, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim".

Apesar do apelo de Girão - e de outros senadores aliados de Bolsonaro -, Alcolumbre resiste em pautar um eventual impechment de Moraes. O presidente do Senado, a quem cabe pautar ou não o tema, já chegou a declarar que não pautaria a questão nem se houvessem 81 assinaturas (número total de senadores, incluindo o próprio Alcolumbre) pedindo o afastamento do ministro.

Em ato que ocorre em São Paulo, organizado pelo pastor Silas Malafaia, a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) esteve presente e discursou por um breve momento. No discurso, ela defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, exaltou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e uniu-se aos aliados que cobram anistia para os envolvidos no 8 de janeiro.

"Estamos aqui para dizer que continuamos crendo nesse Deus que tem ouvido o clamor da nação por justiça (...) Eles tentaram derrubar Jair Messias Bolsonaro, um Brasil que estava com medo bateu no peito ,se levantou e veio para as ruas. Tentaram derrubar a voz de Bolsonaro, mas está se levantando a voz de uma mulher chamada Michelle Bolsonaro, a maior liderança feminina desse país", declarou a parlamentar de Fortaleza.

 

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves.

