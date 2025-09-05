Moraes pede mais um dia para julgar Bolsonaro: 11 de setembro

Alexandre de Moraes no julgamentos da ação penal 2668, sobre o plano de golpe, na 1ª turma do STF / Crédito: Luiz Silveira/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou mais um dia para o julgamento da ação penal 2668, do núcleo crucial da tentativa de golpe de estado, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. Moraes pediu que o presidente da Primeira Turma do STF, o ministro Cristiano Zanin, inclua a quinta-feira, 11 de setembro, como data para a realização de novas sessões do julgamento.

Após os dois primeiros dias de julgamento nesta semana, estão agendadas novas sessões para a a próxima terça-feira, 9 (manhã e tarde), e para a quarta-feira, 10 (manhã), e para a sexta-feira, 12 (manhã e tarde), quando está prevista a finalização do julgamento, com a definição de possíveis penas. Previsão de datas para realização de sessão no STF: 9/9, terça-feira (9h-19h)

10/9, quarta-feira (9h-12h)

12/9, sexta-feira (9h-19h) Realizadas as sustentações orais das defesas de todos os oito acusados, com o retorno das atividades, na terça, começarão os votos dos ministros. A ordem de votação é: Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin. Pode haver mais de uma rodada de votos dos ministros — que devem, primeiro, decidir sobre se condenam ou não cada um dos réus, e depois, discutir acerca da dosimetria das penas.

O caso e as datas do julgamento de Bolsonaro A Procuradoria-Geral da República (PGR) denuncia que os oito réus formaram o chamado “núcleo crucial” da conspiração golpista. O julgamento está ocorre entre 2 e 12 de setembro, na 1ª Turma do STF. Segundo a acusação, o grupo agiu para fragilizar a confiança nas urnas eletrônicas e criar condições para anular a eleição presidencial. Os réus do 1º núcleo respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.



São eles: Alexandre Ramagem;

Almir Garnier;

Anderson Torres;

Augusto Heleno;

Jair Bolsonaro;

Mauro Cid;

Paulo Sérgio Nogueira;

Walter Braga Netto Encerrada na quarta-feira, 3, a etapa de sustentação oral das defesas dos oitos réus que integram o núcleo crucial do processo que apura a tentativa de golpe de Estado teve diversos pontos abordados. Os advogados de defesa negaram o envolvimento dos acusados na trama golpista, rebateram as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e questionaram a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília