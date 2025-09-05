MP cobra lei para imóveis abandonados em Fortaleza

Fortaleza ainda não possui lei para regular imóveis urbanos abandonados, alerta o MP / Crédito: Deivyson Teixeira, em 02/05/2012

O Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou à Câmara Municipal de Fortaleza a criação de uma lei específica para regulamentar imóveis urbanos abandonados ou que não cumprem função social. Atualmente, a cidade não conta com uma legislação específica que permita mapear ou fiscalizar sistematicamente imóveis desocupados. A Prefeitura consegue apenas aplicar multas ou emitir notificações em casos que representem risco à saúde pública ou à segurança. Sem uma norma específica, no entanto, não é possível consolidar dados ou adotar medidas mais abrangentes para lidar com a questão.

O pedido partiu da 8ª Promotoria de Justiça, que tem o promotor Élder Ximenes como titular, e foi encaminhado aos vereadores com caráter de urgência. Segundo o MP, em 2019, a Prefeitura havia levantado uma lista de terrenos e prédios desocupados no Centro da cidade, identificando espaços com potencial para habitação de interesse social ou uso turístico. Desde então, porém, esses dados não foram atualizados, deixando uma lacuna no planejamento urbano. O MP acompanha a questão por meio de um procedimento administrativo criado para monitorar imóveis que permanecem sem função social e oficiou os vereadores do município para que adotem as medidas necessárias para a regularização dos imóveis.

O que prevê a lei Segundo a Constituição Federal, toda propriedade deve cumprir uma função social. Para fazer valer esse princípio, a legislação permite que os municípios utilizem ferramentas como parcelamento compulsório, cobrança de IPTU progressivo e até desapropriação de imóveis ociosos. Mas, para aplicar esses instrumentos, é necessário que cada cidade tenha sua própria lei, como estabelece o Estatuto da Cidade.