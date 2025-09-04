Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paula Belmonte: entenda polêmica envolvendo a deputada do DF

A deputada Paula Belmonte se envolveu no centro de uma polêmica após fala sobre "teste do sofá", a qual gerou pedido de cassação. Entenda o caso
A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania - DF), que ocupa também o cargo na Procuradoria da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), viu seu mandato ameaçado nesta semana após afirmar, em entrevista à TV Globo, que funcionárias do gabinete do colega Daniel Donizet (MDB) eram submetidas ao chamado “teste do sofá” para permanecer no cargo.

A declaração provocou forte reação de servidoras, que consideram a fala “infundada” e ofensiva, e entregaram requerimento à Mesa Diretora da CLDF solicitando a cassação da deputada por quebra de decoro parlamentar. Elas também registraram boletim de ocorrência contra Belmonte.

Na entrevista, Paula Belmonte afirmou: “O que a gente via era exigência de passar pelo ‘teste do sofá’ para se manter no gabinete” de Donizet.

A nota das servidoras classificou a fala como uma “ofensa direta à nossa integridade profissional e pessoal, denegrindo nossa competência e caráter perante a sociedade e nossa família”.

O que diz a defesa da deputada Paula Belmonte

Em nota divulgada ao Diário do Poder, Paula Belmonte afirmou que não teve a intenção de ofender as servidoras.

Segundo ela, sua fala repercutiu a denúncia recebida pela Procuradoria da Mulher, da qual ela faz parte, e foi reproduzida literalmente.

A deputada ressaltou que existem 11 processos de cassação contra Donizet, dos quais 10 são por alegações de assédio sexual, e que tem atuado para garantir que essas denúncias sejam apuradas com seriedade.

Outras polêmicas envolvem a deputada

Este não é o primeiro conflito envolvendo Paula Belmonte. Em dezembro de 2023, dirigentes do próprio Cidadania chegaram a pedir sua expulsão por considerarem que sua postura era alinhada à extrema direita, em contrariedade com os valores do partido.

O incômodo foi agravado por sua participação em ato contra a indicação de Flávio Dino ao STF e manifestações em defesa de pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro.

Em junho de 2025, a deputada também foi alvo de um pedido de investigação e cassação apresentado pela entidade Unitrailers, acusando-a de discurso de ódio, desinformação e uso indevido da tribuna da CLDF.

Por fim, em 2022, suas contas de campanha foram aprovadas pelo TREDF, mas com ressalvas: ela teve de devolver cerca de R$ 90 mil por irregularidades em gastos com combustível e coordenadores de campanha.

Paula Belmonte será cassada?

O pedido de cassação segue agora para análise da Mesa Diretora da CLDF, que decidirá sobre o prosseguimento ou arquivamento.

Em caso de continuidade, Paula Belmonte terá direito a apresentar defesa, e uma comissão poderá ser instaurada para julgar a representação.

A controvérsia expõe tensões internas no Cidadania e nas comissões que Paula Belmonte integra. Como deputada e procuradora da Mulher, suas declarações repercutem além da política local, levantam questões sobre linguagem pública, respeito à dignidade e o equilíbrio entre denúncia e responsabilidade.

