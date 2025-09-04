Paula Belmonte: entenda polêmica envolvendo a deputada do DF

Na entrevista, Paula Belmonte afirmou: "Era exigência passar pelo ‘teste do sofá’ para se manter no gabinete" de Donizet. / Crédito: Carolina Curi/ Agência CLDF

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania - DF), que ocupa também o cargo na Procuradoria da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), viu seu mandato ameaçado nesta semana após afirmar, em entrevista à TV Globo, que funcionárias do gabinete do colega Daniel Donizet (MDB) eram submetidas ao chamado “teste do sofá” para permanecer no cargo. A declaração provocou forte reação de servidoras, que consideram a fala “infundada” e ofensiva, e entregaram requerimento à Mesa Diretora da CLDF solicitando a cassação da deputada por quebra de decoro parlamentar. Elas também registraram boletim de ocorrência contra Belmonte.

Na entrevista, Paula Belmonte afirmou: “O que a gente via era exigência de passar pelo ‘teste do sofá’ para se manter no gabinete” de Donizet. A nota das servidoras classificou a fala como uma “ofensa direta à nossa integridade profissional e pessoal, denegrindo nossa competência e caráter perante a sociedade e nossa família”. >> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado O que diz a defesa da deputada Paula Belmonte Em nota divulgada ao Diário do Poder, Paula Belmonte afirmou que não teve a intenção de ofender as servidoras.

Outras polêmicas envolvem a deputada Este não é o primeiro conflito envolvendo Paula Belmonte. Em dezembro de 2023, dirigentes do próprio Cidadania chegaram a pedir sua expulsão por considerarem que sua postura era alinhada à extrema direita, em contrariedade com os valores do partido. O incômodo foi agravado por sua participação em ato contra a indicação de Flávio Dino ao STF e manifestações em defesa de pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Em junho de 2025, a deputada também foi alvo de um pedido de investigação e cassação apresentado pela entidade Unitrailers, acusando-a de discurso de ódio, desinformação e uso indevido da tribuna da CLDF.