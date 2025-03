Jade Romero comemora decisão inédita que condenou ex-vereador por violência política de gênero

TSE confirmou primeira condenação por violência política de gênero no Brasil; caso aconteceu no Ceará e envolve deputadas estaduais filiadas ao PT

A emedebista parabenizou as deputadas estaduais Jô Farias, Juliana Lucena e Larissa Gaspar, todas do PT, por "não se deixarem intimidar e enfrentarem a tentativa de desqualificação" contra mulheres nos espaços de poder.

A vice-governadora do Ceará Jade Romero (MDB) comemorou decisão inédita da Justiça, que condenou um ex-vereador cearense por violência política de gênero . Segundo Jade, a decisão representa um "marco na garantia da participação feminina na política".

"Essa vitória é de todas nós. Seguiremos firmes na defesa dos direitos das mulheres e no combate à toda forma de violência!", concluiu Jade, em postagem nas redes sociais.

Entenda o caso

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou, na quinta-feira, 13, o ex-vereador do município de Russas, Francisco Maurício da Silva Martins (sem partido), pelo crime de violência política de gênero contra as deputadas estaduais Larissa Gaspar, Jô Farias e Juliana Lucena, todas do Partido dos Trabalhadores (PT).