É falso vídeo de Trump falando português para defender Bolsonaro

Segundo investigação de sites especializados o material é um deepfake, prática que utiliza tecnologias avançadas para gerar falas e expressões que nunca foram pronunciadas

O vídeo simula Trump no Salão Oval da Casa Branca, ao lado de autoridades como o vice-presidente J.D. Vance, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o CEO da Apple, Tim Cook, enquanto a voz em português expressa argumentos contrários ao STF e favoráveis a Bolsonaro.

É falso um vídeo que circula nas redes sociais e que mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, supostamente falando em português para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diante do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo investigação de sites especializados o material é um deepfake , ou seja, combina imagens reais de Trump com áudio (em português) fabricado por inteligência artificial para atribuir a ele falas que ele jamais proferiu.

Em uma das falas inseridas artificialmente, o discurso falso diz: “Encerrem imediatamente todos os inquéritos sobre a farsa do golpe de Estado que vocês armaram para criminalizar o Presidente Bolsonaro e todos os outros patriotas inocentes. Caso insistam com essa farsa maligna, garanto que todos vocês pagarão muito caro por cada um de seus crimes”. Essa declaração forte e dramática foi fabricada e não corresponde ao conteúdo original da gravação.



Esse tipo de deepfake — combinação de "deep learning" (aprendizagem profunda) com "fake" (falso) — utiliza redes neurais e outras tecnologias avançadas para gerar falas e expressões que nunca foram pronunciadas. A técnica já foi usada para criar vídeos falsos de celebridades, conteúdos pornográficos manipulados e discursos políticos enganosos. No Brasil, o deepfake tornou-se uma ferramenta frequente de desinformação, o que gera preocupação regulatória e jurídica.



Em resumo, o vídeo é uma montagem totalmente fabricada com o objetivo de desinformar espectadores e não representa nenhum evento real. A fala em português atribuída a Trump é completamente falsa e não tem respaldo em nenhum pronunciamento oficial. A circulação de deepfakes como este evidencia a importância de conferir e cruzar informações, sobretudo em contextos político-eleitorais a pouco mais de um ano das eleições brasileiras de 2026.

