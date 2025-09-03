Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump, sobre combate às drogas: Venezuela tem sido um dos piores atores

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que a Venezuela tem sido um dos piores atores no combate às drogas, ao justificar o ataque letal a um navio venezuelano na terça-feira, em vez de interditar a embarcação e capturar os supostos traficantes.

Trump disse que o ataque levaria os traficantes de drogas a pensar duas vezes antes de tentar transportar drogas para os EUA.

"Havia enormes quantidades de drogas entrando em nosso país para matar muitas pessoas, e todos entendem isso perfeitamente", disse Trump em coletiva na Casa Branca.

EUA TRUMP

