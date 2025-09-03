Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Perseguidos, mas não abandonados', diz Michelle Bolsonaro em dia de julgamento

'Perseguidos, mas não abandonados', diz Michelle Bolsonaro em dia de julgamento

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou na manhã desta quarta-feira, 3, em rede social a letra de um louvor evangélico, acompanhada da citação de um versículo bíblico. A publicação ocorreu após a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar no segundo dia do julgamento sobre a trama golpista.

"Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos", diz trecho da música compartilhada pela ex-primeira-dama no Instagram.

Michelle citou o versículo bíblico de romanos 10:17, que ressalta o fortalecimento da fé por meio da palavra de Deus. "A fé vem pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus", escreveu.

Na rede social, a ex-primeira-dama também mostrou flores amarelas entregues pela empresária Maria Amélia e destinadas a Jair Bolsonaro, acompanhadas de uma mensagem de agradecimento.

"Flores lindas que o meu amor recebeu dos seus intercessores da Sala de Fé, junto com uma carta super carinhosa e cheia de fé. Muito obrigada, queridos! Que Deus os abençoe grandemente", publicou Michelle Bolsonaro.

O julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus começou na terça-feira, 2, e foi retomado na manhã desta quinta-feira com as sustentações orais das defesas perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de Estado, formação de organização armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Ao todo, foram reservadas oito sessões para a análise do caso, programadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A fase de votação dos ministros, que definirá pela condenação ou absolvição dos réus, será na próxima semana.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar