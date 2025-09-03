Lia: reeleição de Elmano era dada como certa antes de Ciro surgir

Secretária Lia Gomes / Crédito: FERNANDA BARROS

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB), afirmou nesta quarta-feira, 3, evitar pensar sobre a possibilidade do seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ser candidato a governador no ano que vem, para "não sofrer por antecipação". Porém, ela analisa que o movimento mudou o cenário eleitoral. Para a deputada licenciada, a reeleição de Elmano de Freitas (PT) era dada como certa, mas houve alteração no jogo com a entrada de Ciro nas discussões para a disputa do Palácio da Abolição, visto como o nome mais competitivo na oposição para enfrentar o PT.

"Eu entendo que é uma tentativa de tirar o União Brasil da oposição, nessas conversas que estão havendo para trazer o partido para o lado do governo. Pessoalmente, não vejo com bons olhos. Não tenho condição de subir no mesmo palanque que o Moses, não participarei de nenhum evento do grupo dele", declarou. Durante as eleições para prefeito de Sobral, em 2024, quando Oscar Rodrigues (União), pai de Moses, venceu Izolda (PSB), candidata apoiada pelos Ferreira Gomes, os grupos tiveram diversos embates, inclusive a secretária e o prefeito eleito protagonizaram uma discussão acalorada no dia da votação. "Eles fazem uma oposição muito baixa, que a gente no dia a dia sabe de ameaças que eles fazem às pessoas, de ofertas, muita perseguição", disse Lia.