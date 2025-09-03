Barroquinha: TSE nega mandado de segurança a vereadores cassados

Prefeito Jaime Veras e vice Carmem Lúcia, eleitos em 2024, e cinco vereadores do PSD tiveram mandatos cassados / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em decisão do relator e ministro André Mendonça, negou na última sexta-feira, 29, pedido de mandado de segurança solicitado por cinco vereadores do município de Barroquinha que tiveram seus diplomas cassados: Didi do Zé Mero, Júnior Magalhães e Genilson Moreira, eleitos em 2024, e os suplentes Irmão Aírton e Andreina Rocha. Os vereadores do PSD tiveram os diplomas cassados devido a irregularidades na destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A defesa dos acusados moveu um recurso solicitando a suspensão do julgamento sobre a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) ajuizada pela coligação da oposição “Barroquinha Meu Amor”, que apontava abuso de poder político e econômico.

O advogado detalhou que “não tratou do mérito das cassações de diplomas”, mas apontou "nulidade de composição e de quórum”. Umbelino também destacou que a defesa respeita a decisão do TSE e irá protocolar os Recursos Especiais Eleitorais dentro do prazo. “Diante disso, iremos protocolar os Recursos Especiais Eleitorais dentro do prazo legal, para que o TSE aprecie as irregularidades de composição e de quórum, bem como demais questões pertinentes ao devido processo legal”, finalizou. TSE Por outro lado, o ministro André Mendonça apontou haver quórum possível devido à “impossibilidade material de composição do órgão julgador com a presença de sete membros, haja vista a vacância de duas cadeiras de membro titular da classe dos advogados e o impedimento de um dos membros substitutos”.

“Estabelecido esse quadro processual e incontroverso quanto aos elementos fáticos, tem-se que a decisão regional está alinhada à orientação deste Tribunal Superior de que ‘a realização de julgamento com a presença de cinco membros, por estar se aguardando a nomeação de membro da classe dos juristas pelo Presidente da República, não enseja nulidade por violação ao art. 28, § 4º, do CE, quando realizada com o quórum possível’”, indicou. Entenda o caso Em dezembro do ano passado, a coligação “Barroquinha Meu Amor” entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral apontando abuso de poder político e econômico por parte da chapa e pedindo a cassação dos mandatos de Veras e Lúcia. Em fevereiro deste ano, a Justiça Eleitoral negou pedido, porém o prefeito e a vice eleitos foram multados em R$ 10 mil. Ainda no mesmo mês, o Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou novamente com um pedido de cassação de Jaime Veras e Carmem Lúcia, dessa vez por irregularidades na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha nas eleições de 2024. A ação aponta que os valores, destinados exclusivamente a candidaturas femininas e de pessoas negras, teriam sido desviados para candidatos que não se enquadram nas cotas, violando o artigo 17, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.