MP pede cassação do prefeito de Barroquinha e aponta distribuição até de airfryer

Em Barroquinha, chapa Jaime e Carmem é acusada de distribuir itens de alto valor no Dia das Mães para favorecer as então candidaturas no pleito deste ano; defesa de prefeito aponta motivação política em ação

A ação contra o atual prefeito e a vice-prefeita eleita, que não compõe a gestão atual, foi proposta pela coligação “Barroquinha Meu Amor” e, conforme informações divulgadas pelo MPE em parecer, há indícios de que os abusos de poder por parte dos acusados foi decorrente da mudança das cores dos prédios públicos do município com as cores da campanha eleitoral da chapa.

O Ministério Público Eleitoral (MPE), da 108° Zona, pediu a cassação do prefeito Jaime Veras (PSD), de Barroquinha, distante 383,90 km de Fortaleza , reeleito no pleito deste ano, e de sua vice, Carmem Lúcia (PSD). A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) aponta abuso de poder político e econômico por parte dos acusados e teve o parecer pela sua procedência divulgado nessa terça-feira, 10. Entre as irregularidades apontadas, está a distribuição de eletrodomésticos para os eleitores, como geladeiras e airfryers.

Em detalhes, as denúncias da coligação contra a chapa Jaime e Carmem incluem: utilização sistemática da cor azul, usada na campanha eleitoral da chapa, em prédios e bens públicos; utilização de projetos sociais e recursos públicos para propaganda eleitoral; uso promocional de obras públicas em execução; apropriação de eventos religiosos que tinham apoio do poder público; e captação ilícita de votos por meio de distribuição de bebidas e alimentos.

Dentre os prédios municipais que tiveram suas cores alteradas, estão as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Campo do Edmário, do Distrito de Bitupitá e do Distrito de Araras, além do hospital municipal. Antes os equipamentos da cidade eram verdes e amarelos.

Ainda conforme o MPE, a chapa inaugurou um comitê próximo ao prédio da UBS de Bitupitá, com a mesma cor do equipamento público, e esse arranjo para o órgão deixou “uma mensagem subliminar no eleitorado” que relacionava o serviço de saúde prestado à população com a campanha dos então candidatos.

No contexto, as novas pinturas nos prédios configurariam quebra dos princípios de igualdade e imparcialidade, que regem o processo eleitoral. Fotos e depoimentos sobre a dinâmica de mudanças contribuíram para chegar a esse parecer.