TRE-CE rejeita 3ª condenação do prefeito de Barroquinha, já cassado por 2 outros casos

Jaime e Carmem, então candidatos nas eleições de 2024, foram investigados por possível abuso de poder político e econômico. Porém, a maioria dos julgadores, a partir do voto divergente do desembargador Daniel Carneiro Carneiro , entendeu que não houve abuso, mantendo apenas a multa de R$ 10 mil por conduta vedada, ou seja, distribuição de brindes no Dia das Mães de 2024 , que já havia sido aplicada pelna 1ª instância.

No entanto, Daniel Carvalho divergiu parcialmente do relator, negando provimento também ao recurso interposto pela Coligação "Barroquinha Meu Amor". Ele inaugurou o voto seguido pelos outros desembargadores e a votação terminou com o placar de 6 votos contra 1.

Além do processo votado nesta terça-feira, 15, Jaime Veras e Carmem Lúcia respondem a mais dois processos em que tiveram os mandatos cassados por decisão unânime do plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), por captação e uso ilegal de recursos durante a campanha eleitoral.

"Reafirmamos nosso respeito à Justiça Eleitoral e nosso compromisso com a democracia e com o povo de Barroquinha", diz a nota.

No dia 8 de julho, em plenária, a Corte decidiu manter a cassação do mandato após Érico Carvalho Silveira, relator também deste caso, reconheceu a ilicitude no processo por abuso do poder econômico ou político e votou por manter a sentença que reconheceu irregularidades na arrecadação e nos gastos de campanha, com base no artigo 30-A da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), dando parcial provimento ao caso.

Além dos titulares do Executivo municipal, também foram cassados os mandatos dos vereadores eleitos Arlene Alves de Carvalho, Genilson Moreira de Brito e José Maurício Magalhães Júnior; e dos suplentes de vereador Maria Andreína Rocha Nóbrega e Benedito Airton das Chagas.

Leia nota oficial do prefeito na íntegra:

