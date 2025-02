Justiça nega cassação, mas multa prefeito de Barroquinha, acusado de distribuir airfryer e geladeira

Chapa foi acusada por distribuir itens de alto valor no Dia das Mães e mudar cores de prédios públicos. A Justiça não viu abuso de poder político

A Justiça negou pedido de cassação do prefeito de Barroquinha, Jaime Veras (PSD), e da vice, Carmem Lúcia (PSD). Contudo, eles foram multados em R$ 10 mil. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 17, pelo juiz Allan Augusto do Nascimento, da 108ª Zona Eleitoral de Chaval.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia pedido a cassação da chapa. A ação contra o atual prefeito e a vice-prefeita eleita, que não compõe a gestão atual, foi proposta pela coligação “Barroquinha Meu Amor” e, conforme informações divulgadas pelo MPE em parecer, havia indícios de que os abusos de poder por parte dos acusados foi decorrente da mudança das cores dos prédios públicos do município com as cores da campanha eleitoral da chapa.