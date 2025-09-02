AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro: STF decide se condena ex-presidente por tentativa de golpe

AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro: STF decide se condena ex-presidente por tentativa de golpeAlém de Bolsonaro, outros sete réus que também integram o "núcleo 1" da trama golpista serão julgados a partir desta terça-feira, 2 de setembro, pela 1ª Turma do STF
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 2, repercute o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por suposta participação em trama golpista. O processo, um dos mais relevantes da história recente da Corte, será conduzido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Os réus integram o "núcleo 1" da trama de golpe de Estado e fazem parte do chamado núcleo crucial. Além de Bolsonaro, o grupo inclui nomes como o do vice do ex-presidente, Braga Netto. O julgamento será conduzido pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma.
Como ocorre o julgamento
O presidente Cristiano Zanin abrirá a primeira sessão. Em seguida, Alexandre de Moraes, relator do caso, iniciará a leitura do relatório que reúne as provas coletadas durante a investigação. Seguindo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá uma hora de sustentação oral de acusação. A defesa de cada réu terá a palavra em seguida, com o mesmo tempo disponível.
No total, o tempo previsto para o julgamento é de 27 horas de duração. Para condenar ou absolver cada réu, pelo menos três ministros precisam se manifestar para definir o parecer. A ordem dos votos é a seguinte:
- Alexandre de Moraes;
- Flávio Dino;
- Luiz Fux;
- Cármen Lúcia;
- Cristiano Zanin.
Dividido em sessões, o julgamento está programado para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Há, ainda, uma possibilidade de atraso no julgamento caso algum ministro solicite vista no decorrer da análise do processo.
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO