AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro: STF decide se condena ex-presidente por tentativa de golpe

Julgamento de Bolsonaro: STF decide se condena ex-presidente por tentativa de golpe / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 2, repercute o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por suposta participação em trama golpista. O processo, um dos mais relevantes da história recente da Corte, será conduzido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Os réus integram o "núcleo 1" da trama de golpe de Estado e fazem parte do chamado núcleo crucial. Além de Bolsonaro, o grupo inclui nomes como o do vice do ex-presidente, Braga Netto. O julgamento será conduzido pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma.