O POVO News promove debate sobre julgamento de Bolsonaro; assista

O POVO News promove debate sobre julgamento de Bolsonaro no STF; assista ao vivoA transmissão reunirá nomes de destaque do campo político e jurídico, que irão discutir os desdobramentos institucionais e democráticos do processo
O canal O POVO NEWS, no YouTube, realiza nesta segunda-feira, 1º de setembro, a partir das 15 horas, um debate especial para analisar os impactos do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus acusados de articular um golpe de Estado.
A transmissão reunirá nomes de destaque do campo político e jurídico, que discutem os desdobramentos institucionais e democráticos de um dos processos mais relevantes da história recente do País.
Entre os convidados confirmados estão:
- Renato Roseno, deputado estadual (PSOL-CE);
- Fernando Castelo Branco, Professor da Universidade Regional do Cariri - URCA, membro do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD
- Ítalo Barbosa, advogado criminalista, com atuação em Direito Penal e Processual Penal;
- Alcy Pinheiro, advogado, mestre em Direito e deputado estadual suplente.
O debate pretende aprofundar questões jurídicas, políticas e sociais relacionadas ao julgamento, trazendo perspectivas distintas sobre os possíveis reflexos para o futuro da democracia no Brasil.
A transmissão será ao vivo, no canal do O POVO NEWS, no YouTube