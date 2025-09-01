O POVO News promove debate sobre julgamento de Bolsonaro; assista

A transmissão reunirá nomes de destaque do campo político e jurídico, que irão discutir os desdobramentos institucionais e democráticos do processo

O canal O POVO NEWS, no YouTube, realiza nesta segunda-feira, 1º de setembro, a partir das 15 horas, um debate especial para analisar os impactos do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus acusados de articular um golpe de Estado.

