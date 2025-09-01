Maioria dos réus da trama golpista não deve ir ao julgamento

Julgamento da trama golpista iniciará nesta terça-feira, 2 de setembro / Crédito: Ton Molina/STF

Com o julgamento marcado para está terça-feira, 2, a maioria dos réus do "núcleo crucial" acusado de planejar uma trama golpista deve acompanhar o julgamento de forma remota, não se dirigindo ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não informou como deve procede. Os réus são livres para decidir onde vão assistir ao julgamento, já que não existe nenhuma regra da corte que os obriga a acompanhar. Consultadas as defesas da maioria dos réus informou que eles devem acompanhar o julgamento pela transmissão da televisão. Apesar disso, o ex-ministro da defesa de Jair Bolsonaro, o cearense e general do exército, Paulo Sérgio Nogueira, deve comparecer presencialmente ao STF para acompanhar seu julgamento.