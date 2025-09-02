Julgamento de Bolsonaro: que horas começa hoje, terça (02/09)?

Confira que horas começa hoje, terça (02/09), o julgamento de Bolsonaro e outros réus / Crédito: Antonio Augusto/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de envolvimento em uma trama golpista. Confira abaixo que horas começa o julgamento hoje, terça-feira, 2 de setembro (02/09). Segundo a acusação, os réus tentaram impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

Que horas começa o julgamento de Bolsonaro hoje, terça (02/09)? A pedido de Alexandre de Moraes, o ministro do STF Cristiano Zanin marcou o início do julgamento do núcleo crucial. Datas As sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro de 2025. Horário De 9h às 12h (horário de Brasília), em sessões extraordinárias.

Também está prevista uma sessão extraordinária no dia 12, das 14h às 19h, além de sessões ordinárias nos dias 2 e 9, no mesmo horário da tarde. Onde assistir ao vivo à transmissão do julgamento de Bolsonaro?

Online A transmissão das sessões deve ocorrer pelos canais do YouTube da TV Justiça, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do O POVO. TV Na televisão aberta, a TV Justiça transmitirá a íntegra do julgamento. Já na TV fechada , como GloboNews e CNN, a transmissão terá intervalos e participações dos jornalistas das emissoras.