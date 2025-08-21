Esquerda cearense repercute Malafaia e Jair Bolsonaro Bolsonaro

Esquerda cearense repercute operação contra Malafaia e diálogos de BolsonaroDeputados do PT e do Psol acusaram o ex-presidente e o filho (Eduardo) de obstruir a Justiça e planejar fuga; além de alegar que o líder evangélico manipularia fiéis
Repercutiu entre parlamentares de esquerda no Ceará a ação da Polícia Federal (PF) ocorrida na última quarta-feira, 20, contra o pastor Silas Malafaia, além da divulgação de conteúdos existentes nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apreendidos após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na rede social X (antigo Twitter), a deputada federal Luizianne Lins (PT) destacou o áudio recuperado pela Polícia Federal (PF). Segundo ela, há a admissão de atuação contra o Brasil, no que se refere às tarifas impostas aos produtos brasileiros pelo governo Trump, nos Estados Unidos.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
"Polícia Federal recupera áudio de Bolsonaro para Silas Malafaia, onde o inelegível admite que está atuando a favor das tarifas de Trump e contra a economia do Brasil. Tudo isso, segundo a PF, para obstruir justiça e não pagar por seus crimes contra a democracia. Jair e Eduardo Bolsonaro são traidores da pátria. Bolsonaro preso já!", afirmou.
Leia mais
Tentativa de fuga e obstrução da Justiça
Em duas publicações no Instagram, o líder do governo Elmano (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), destaca que a PF encontrou indícios de que Bolsonaro planejava pedir asilo político na Argentina, além da articulação do clã bolsonarista - juntamente com o pastor Silas Malafaia - no que definiu como "tentativas de intimidar autoridades" em articulações com o governo Trump.
"Bolsonaro Fujão! A PF encontrou mensagens em que o ex-presidente planejava pedir asilo político na Argentina. Ele e Eduardo Bolsonaro foram indiciados por tentar obstruir a Justiça nas investigações do golpe", disse o parlamentar.
"A Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por obstrução de Justiça na ação penal do golpe e realizou buscas contra o pastor Silas Malafaia. O relatório entregue ao STF mostra que Bolsonaro apagou mensagens e áudios que revelam tentativas de intimidar autoridades, e ainda buscou articulação junto ao governo Trump para atrapalhar as investigações. Tentaram impedir a verdade, mas o cerco está fechando. A hora da Justiça está chegando!", publicou em outra postagem.
Tarifaço e anistia
Larissa Gaspar, deputada estadual pelo PT, afirmou em publicação que "Malafaia se lascou" e que o Brasil vai colocar "os golpistas na cadeia". Em publicação subsequente, ela destaca que Bolsonaro e o filho Eduardo contribuíram para que houvesse o tarifaço no país, além de agirem para coagir o STF a dar anistia aos aliados.
"Mensagens obtidas pela PF comprovam que Bolsonaro e Eduardo agiram juntos pelo tarifaço. Estão prejudicando a economia e o povo brasileiro para tentar coagir o STF a conceder a anistia para os golpistas! O Brasil é soberano, não vai ter anistia!!", afirmou.
Leia mais
"Enganador de fiéis"
Licenciado por questões médicas, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) publicou no Instagram uma imagem com o título de uma reportagem que destaca que Eduardo Bolsonaro teria admitido em áudio que a intenção não era anistia para todos os envolvidos no 8 de janeiro, mas salvar o pai.
"É, foi e sempre será sobre eles. Essa família nunca se importou com a população, nem mesmo com seus fanáticos apoiadores. A PF também revelou o que já se sabia: Bolsonaro é um covarde! Há mais de um ano estava tramando a sua fuga. Sem anistia para golpistas! Para nenhum deles!", disse na legenda.
Já no X, Roseno tratou de criticar Silas Malafaia, afirmando que ele se acha acima da lei. "Enganador de fiéis e explorador de pessoas simples e incautas, Silas Malafaia é mais um bolsonarista que se acha acima da lei. Vive a criticar a Justiça por não permitir que ele e seus parceiros golpistas sigam cometendo crimes", afirmou.