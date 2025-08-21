Esquerda cearense repercute Malafaia e Jair Bolsonaro Bolsonaro

Jair Bolsonaro e Silas Malafaia são aliados políticos e mantiveram proximidade ao longo dos últimos anos / Crédito: SERGIO LIMA / AFP

Repercutiu entre parlamentares de esquerda no Ceará a ação da Polícia Federal (PF) ocorrida na última quarta-feira, 20, contra o pastor Silas Malafaia, além da divulgação de conteúdos existentes nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apreendidos após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na rede social X (antigo Twitter), a deputada federal Luizianne Lins (PT) destacou o áudio recuperado pela Polícia Federal (PF). Segundo ela, há a admissão de atuação contra o Brasil, no que se refere às tarifas impostas aos produtos brasileiros pelo governo Trump, nos Estados Unidos.

"A Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por obstrução de Justiça na ação penal do golpe e realizou buscas contra o pastor Silas Malafaia. O relatório entregue ao STF mostra que Bolsonaro apagou mensagens e áudios que revelam tentativas de intimidar autoridades, e ainda buscou articulação junto ao governo Trump para atrapalhar as investigações. Tentaram impedir a verdade, mas o cerco está fechando. A hora da Justiça está chegando!", publicou em outra postagem. Tarifaço e anistia Larissa Gaspar, deputada estadual pelo PT, afirmou em publicação que "Malafaia se lascou" e que o Brasil vai colocar "os golpistas na cadeia". Em publicação subsequente, ela destaca que Bolsonaro e o filho Eduardo contribuíram para que houvesse o tarifaço no país, além de agirem para coagir o STF a dar anistia aos aliados. "Mensagens obtidas pela PF comprovam que Bolsonaro e Eduardo agiram juntos pelo tarifaço. Estão prejudicando a economia e o povo brasileiro para tentar coagir o STF a conceder a anistia para os golpistas! O Brasil é soberano, não vai ter anistia!!", afirmou.