Inspetor Alberto: relatório por ligar PT a facção é apresentado

Colegiado deve se reunir na próxima semana para discutir o caso

Foi apresentado nesta quinta-feira, 21, o relatório do vereador Luciano Girão (PDT) sobre a denúncia contra o também parlamentar Inspetor Alberto (PL), que responde no Conselho de Ética da Câmara de Municipal de Fortaleza por ter associado o Partido dos Trabalhadores (PT) a facção criminosa.

O presidente do Conselho, vereador Professor Enílson (Cidadania), disse que notificou as partes — tanto o inspetor quanto o presidente do PT municipal na época da denúncia, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT).