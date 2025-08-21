Inspetor Alberto: relatório por ligar PT a facção é apresentado

Relatório sobre Inspetor Alberto por ligar PT a facção é apresentado ao Conselho de ÉticaColegiado deve se reunir na próxima semana para discutir o caso
Foi apresentado nesta quinta-feira, 21, o relatório do vereador Luciano Girão (PDT) sobre a denúncia contra o também parlamentar Inspetor Alberto (PL), que responde no Conselho de Ética da Câmara de Municipal de Fortaleza por ter associado o Partido dos Trabalhadores (PT) a facção criminosa.
O presidente do Conselho, vereador Professor Enílson (Cidadania), disse que notificou as partes — tanto o inspetor quanto o presidente do PT municipal na época da denúncia, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Enilson disse que ainda não leu o relatório de Girão, mas informou que marcará para a terça-feira ou quarta-feira da próxima semana uma reunião do Conselho sobre o caso.
Mais informações em instantes
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente