Filhos de Bolsonaro participam de vigília horas antes de julgamento do pai

Carlos, vereador no Rio de Janeiro, e Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú (SC), oraram junto aos manifestantes e fizeram discursos de apoio ao pai. Jair Renan viajou da cidade catarinense para isso.

Na noite anterior à primeira sessão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorre nesta terça-feira, 2, dois de seus filhos se juntaram a uma vigília montada por apoiadores em frente ao condomínio de Bolsonaro, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

"Cheguei hoje a Brasília para estar ao lado do meu pai em mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição política. Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer" declarou.

Os dois agradeceram o carinho dos apoiadores do pai. "Quero agradecer de coração a cada brasileiro de bem que tem se colocado em oração", disse o mais novo.

Carlos, que já está em Brasília há alguns dias, disse a jornalistas ter vindo "dar um abraço no pessoal" e agradecer o "carinho gigante" demonstrado pelos presentes.

"Meu pai faria o mesmo. Você vê esse tipo de comportamento puro pelo Brasil inteiro. É o sentimento de injustiça que pode estar sendo feita", afirmou, referindo-se ao julgamento do pai por tentativa de golpe de Estado. "Deus fará justiça, vamos lá, segue o caminho", completou.