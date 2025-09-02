Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filhos de Bolsonaro participam de vigília horas antes de julgamento do pai

Agência Estado
Agência Estado Autor
Na noite anterior à primeira sessão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorre nesta terça-feira, 2, dois de seus filhos se juntaram a uma vigília montada por apoiadores em frente ao condomínio de Bolsonaro, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

Carlos, vereador no Rio de Janeiro, e Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú (SC), oraram junto aos manifestantes e fizeram discursos de apoio ao pai. Jair Renan viajou da cidade catarinense para isso.

"Cheguei hoje a Brasília para estar ao lado do meu pai em mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição política. Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer" declarou.

Os dois agradeceram o carinho dos apoiadores do pai. "Quero agradecer de coração a cada brasileiro de bem que tem se colocado em oração", disse o mais novo.

Carlos, que já está em Brasília há alguns dias, disse a jornalistas ter vindo "dar um abraço no pessoal" e agradecer o "carinho gigante" demonstrado pelos presentes.

"Meu pai faria o mesmo. Você vê esse tipo de comportamento puro pelo Brasil inteiro. É o sentimento de injustiça que pode estar sendo feita", afirmou, referindo-se ao julgamento do pai por tentativa de golpe de Estado. "Deus fará justiça, vamos lá, segue o caminho", completou.

A vigília reuniu cerca de 20 apoiadores em frente ao condomínio do bairro Jardim Botânico. Ao redor de um carro de som e com bandeiras do Brasil, camisetas da seleção, bandeiras de Israel e cartazes com o rosto de Bolsonaro, eles se ajoelharam em círculo e oraram pela absolvição do ex-presidente.

