Por que Alexandre de Moraes mandou polícia reforçar monitoramento da casa de Bolsonaro às vésperas de julgamento
Agência BBC

Por que Alexandre de Moraes mandou polícia reforçar monitoramento da casa de Bolsonaro às vésperas de julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou neste sábado (30/8) o reforço do monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Na decisão, o ministro fala em evitar possibilidade de fuga.
Jair Bolsonaro, de camisa amarela olhando para o lado
Reuters

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (30/8) o reforço do monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Na decisão, o ministro fala em evitar possibilidade de fuga.

Moraes diz que a efetividade do monitoramento integral de Bolsonaro "exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga".

Quais são as novas medidas determinadas por Moraes?

  • Vistoria de veículos, incluindo porta-malas, de todos os veículos que saírem da residência
  • Monitoramento presencial na área externa da residência

A decisão vem às vésperas do julgamento de Bolsonaro, que começa na terça-feira (2/9), e após Moraes ter autorizado, em 26 de agosto, o monitoramento integral da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, com vigilância da residência dele feita 24 horas por dia pela Polícia Penal do Distrito Federal.

A BBC News Brasil procurou a defesa do ex-presidente e aguardava retorno até a última atualização desta reportagem.

Alexandre de Moraes, com sobrancelhas levantadas, olhando para baixo
Reuters

