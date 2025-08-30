Por que Alexandre de Moraes mandou polícia reforçar monitoramento da casa de Bolsonaro às vésperas de julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou neste sábado (30/8) o reforço do monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Na decisão, o ministro fala em evitar possibilidade de fuga.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (30/8) o reforço do monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Moraes diz que a efetividade do monitoramento integral de Bolsonaro "exige a adoção de novas medidas, que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga".

Quais são as novas medidas determinadas por Moraes?

Vistoria de veículos, incluindo porta-malas, de todos os veículos que saírem da residência

Monitoramento presencial na área externa da residência

A decisão vem às vésperas do julgamento de Bolsonaro, que começa na terça-feira (2/9), e após Moraes ter autorizado, em 26 de agosto, o monitoramento integral da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, com vigilância da residência dele feita 24 horas por dia pela Polícia Penal do Distrito Federal.

A BBC News Brasil procurou a defesa do ex-presidente e aguardava retorno até a última atualização desta reportagem.