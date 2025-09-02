Passo a passo, como será o julgamento de Bolsonaro no STF

Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Antonio Augusto/STF

O julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete outros réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado será dividido em cinco dias. Sessões e horários

Terça-feira, 2 de setembro – 9h e 14h

Quarta-feira, 3 de setembro – 9h

Terça-feira, 9 de setembro – 9h e 14h

Quarta-feira, 10 de setembro – 9h

Sexta-feira, 12 de setembro – 9h e 14h Entre os aliados do ex-presidente que também serão julgados em setembro estão o deputado federal Alexandre Ramagem; o almirante Almir Garnier; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; e os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Funcionamento O presidente do colegiado, Cristiano Zanin, abrirá a sessão nesta terça e passará para leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. O documento apresenta as acusações da Procuradoria Geral da República e não há tempo limite para leitura. Em seguida, Paulo Gonet, procurador geral da União, vai sustentar a acusação. Ele tem até duas horas para manifestar argumentos a favor da condenação dos acusados. Depois da acusação, os advogados dos oito réus terão até uma hora, cada uma, para sustentação. A defesa de Mauro Cid, delator do caso, será a primeira a se apresentar. Essa etapa do julgamento deve levar duas sessões inteiras.