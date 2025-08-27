A uma semana do julgamento de Bolsonaro, STF reforça segurança

Supremo Tribunal Federal organiza plano de segurança para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, agendado para iniciar no dia 2 de setembro / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) organiza um esquema de segurança para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus por envolvimento na trama golpista após as eleições de 2022. As principais medidas incluem o reforço do policiamento nos arredores do Tribunal e varreduras nas casas dos ministros. O julgamento terá início no dia 2 de setembro e seguirá até o dia 12 do mesmo mês. Cerca de 30 policiais tribunais de todo o país foram solicitados e já estão na sede do Supremo, onde permanecerão 24 horas por dia e terão dormitório com beliches à disposição. O acesso à Praça dos Três Poderes também será restrito. As informações são da Folha de São Paulo.