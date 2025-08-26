Eusébio: vereadores aprovam transporte gratuito para PCDs

Transporte Regular Urbano do Eusébio (True) realiza rotas gratuitamente / Crédito: Bianca Mota/ Especial para o O POVO

Moradores com deficiência em Eusébio terão transporte gratuito e adaptado, após aprovação do programa "Transporte Acessível Municipal" pela Câmara Municipal (CME), na última segunda-feira, 25. A proposta, de autoria do vereador Nildinho (PRD), foi aprovada por unanimidade e garante acessibilidade no deslocamento para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em veículos adaptados.

"A ideia para criação do projeto surgiu ao observar o dia a dia das pessoas que estão inseridas no atendimento do CER (Centro Especializado em Reabilitação), do NAMME (Núcleo de Apoio Municipal aos Munícipes com Necessidades Especiais) e de outros órgãos. Nosso projeto visa mais autonomia e mobilidade para as pessoas com deficiência", afirmou o autor.

