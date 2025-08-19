Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Câmara de Eusébio é adiada por falta de energia elétrica

Queda de energia suspendeu votação das pautas; oposição pediu sessão virtual, mas proposta não foi atendida
A sessão ordinária da segunda-feira, 18, na Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município a cerca de 22 km de Fortaleza –, foi encerrada sem discussões e votação das pautas. O motivo, apesar da presença da maioria dos vereadores, foi a falta de energia elétrica.

A interrupção no fornecimento durou cerca de 30 minutos e atrasou o início da sessão, prevista para as 10h. Os vereadores presentes aguardaram o restabelecimento da energia e do sistema de votação, mas o funcionamento demorou a ser retomado.

Diante da ausência de condições técnicas, o presidente da CME, Dyexon Abreu (DC), abriu a sessão, mas a encerrou em seguida, justificando o adiamento das pautas.

“Por motivos técnicos, já que estamos sem sistema e não temos como ficar no calor, encerraremos a sessão. Não tem como continuar. A pauta deixaremos para a próxima sessão”, declarou o presidente.

A oposição, representada pelo único vereador do grupo, Gabriel França (União), solicitou, antes do encerramento, a realização de uma sessão virtual.

“Senhor presidente, de antemão, antes de o senhor encerrar a sessão, peço que seja encaminhada uma nova sessão virtual, para que a gente não tenha que estar acumulando matérias”, solicitou Gabriel. Apesar da proposta, não há previsão de reunião online pela CME.

Por volta das 10h47 da segunda-feira, após a liberação dos vereadores, a energia foi restabelecida, mas o sistema eletrônico da Casa permaneceu inoperante.

Em nota, a Câmara informou apenas que a sessão foi adiada devido à falta de energia.

Confira a íntegra da nota

Nota Informativa

"A Câmara Municipal de Eusébio informa que, devido à falta de energia na manhã de hoje (segunda), a sessão ordinária agendada foi adiada. Em breve, divulgaremos a nova data para a realização da próxima sessão. Agradecemos pela compreensão de todos".

