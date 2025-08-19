Sessão da Câmara de Eusébio é adiada por falta de energia

Câmara Municipal de Eusébio adiou votação de matérias por problemas técnicos de energia / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A sessão ordinária da segunda-feira, 18, na Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município a cerca de 22 km de Fortaleza –, foi encerrada sem discussões e votação das pautas. O motivo, apesar da presença da maioria dos vereadores, foi a falta de energia elétrica.

A interrupção no fornecimento durou cerca de 30 minutos e atrasou o início da sessão, prevista para as 10h. Os vereadores presentes aguardaram o restabelecimento da energia e do sistema de votação, mas o funcionamento demorou a ser retomado.

