‘Escudo Unificado’ reforça policiamento em Eusébio

‘Escudo Unificado’ reforça policiamento em EusébioSegundo a Guarda Municipal, ações já resultaram em menos ocorrências e devem continuar nas próximas semanas
O município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, vem registrando reforço no policiamento com a Operação Escudo Unificado, realizada em parceria entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e outros órgãos de fiscalização.
A ação começou no fim de semana dos dias 9 e 10 de agosto e foi repetida já na semana seguinte, sempre no período da noite, quando há maior concentração de ocorrências.
De acordo com a GCM, além das autuações e multas de trânsito, o ponto mais relevante foi a queda nos registros criminais.
“O impacto maior está no caráter preventivo. Percebemos uma redução considerável nos índices de criminalidade durante os dias em que a operação ocorreu”, informou a corporação.
Agentes mobilizados e reforço nas ruas
Cada edição mobiliza em média 30 a 40 profissionais, com apoio de mais de dez viaturas e equipes de motocicleta. A força-tarefa conta ainda com a participação da Polícia Penal, da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e da Autarquia de Meio Ambiente (AMMA).
A operação não tem prazo para terminar. Normalmente, ocorre das 18 horas à meia-noite, mas já há discussões para ampliar os horários conforme a demanda. A Guarda destaca que a continuidade das ações dependerá também da colaboração da comunidade.
“O apoio dos moradores é fundamental, seja respeitando as abordagens, cumprindo as normas de trânsito ou repassando informações pelo número 181”, acrescentou a instituição.
Segundo a corporação, novas operações integradas estão em planejamento para reforçar a presença ostensiva em áreas estratégicas da cidade.
