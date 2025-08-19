‘Escudo Unificado’ reforça policiamento em Eusébio

Agentes da Guarda Municipal participam da Operação Escudo Unificado em Eusébio / Crédito: Divulgação/ Guarda Civil Municipal de Eusébio

O município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, vem registrando reforço no policiamento com a Operação Escudo Unificado, realizada em parceria entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e outros órgãos de fiscalização. A ação começou no fim de semana dos dias 9 e 10 de agosto e foi repetida já na semana seguinte, sempre no período da noite, quando há maior concentração de ocorrências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a GCM, além das autuações e multas de trânsito, o ponto mais relevante foi a queda nos registros criminais. “O impacto maior está no caráter preventivo. Percebemos uma redução considerável nos índices de criminalidade durante os dias em que a operação ocorreu”, informou a corporação.

Agentes mobilizados e reforço nas ruas

Cada edição mobiliza em média 30 a 40 profissionais, com apoio de mais de dez viaturas e equipes de motocicleta. A força-tarefa conta ainda com a participação da Polícia Penal, da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e da Autarquia de Meio Ambiente (AMMA).

A operação não tem prazo para terminar. Normalmente, ocorre das 18 horas à meia-noite, mas já há discussões para ampliar os horários conforme a demanda. A Guarda destaca que a continuidade das ações dependerá também da colaboração da comunidade.