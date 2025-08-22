Eusébio realiza "Sabadão da Saúde" neste sábado, 22

Sabadão da Saúde busca atender eusebienses que não podem ir até as unidades básicas de saúde durante a semana / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Eusébio

O Sabadão da Saúde, iniciativa ligada à cidade de Eusébio – município da Região Metropolitana de Fortaleza, distante cerca de 22 km da capital cearense, contará com mais uma edição neste sábado, 24.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Encantada, Novo Portugal e Urucunema estarão abertas das 8 às 15 horas, oferecendo atendimentos gratuitos à população. A ação também será realizada no Condomínio Alphaville Ceará 1 e 2.



Segundo o prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde.

"O Sabadão da Saúde é uma estratégia que reforça nosso compromisso com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Convidamos todos os eusebienses a participarem", afirmou.

A iniciativa oferecerá diversos tipos de atendimento médico – como consultas, vacinações e atendimentos odontológicos – e abrangerá não somente os cidadãos eusebienses, mas também seus animais de estimação.

A prefeitura de Eusébio disse em nota que: “O Sabadão da Saúde foi criado com o objetivo de atender aqueles munícipes que não conseguem ir até o posto de saúde durante a semana. A cada mês são selecionados três postos de saúde que ofertam diversos serviços como vacinação, atendimento odontológicos, aferição de pressão, teste de glicemia, dentre outros”



Vacinação contra HPV

Durante a mobilização, a Coordenadoria de Imunização vai ofertar a vacina contra o HPV para adolescentes de 9 a 14 anos. A aplicação só poderá ser feita com a autorização dos pais ou responsáveis.

"Essa é uma oportunidade para vacinar nossos jovens que ainda não foram vacinados. É preciso levar o cartão de vacinação e um documento oficial com foto", destacou Rita de Cássia Alexandrino, coordenadora de Imunização.

O que é o HPV?

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus transmitido principalmente por contato sexual, que pode infectar homens e mulheres. A infecção costuma ser silenciosa, mas pode causar verrugas genitais e está relacionada ao surgimento de vários tipos de câncer.



De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), praticamente 100% dos casos de câncer do colo do útero estão associados ao HPV. O vírus também pode provocar câncer de pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe.

A vacina contra o HPV é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das principais formas de prevenção. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente o imunizante para meninas e meninos de 9 a 14 anos, faixa etária em que a resposta imunológica é mais eficaz.

O Ministério da Saúde reforça que a imunização precoce protege antes do início da vida sexual, evitando a exposição ao vírus. Além da vacina, o uso de preservativos e a realização regular de exames ginecológicos são medidas complementares de prevenção.

