Eusébio celebra 38 anos entre memórias, crescimento e identidade local

O Município, que está sob a gestão do prefeito José Arimatéa Lima Barros Júnior – mais conhecido como Dr. Júnior (PRD) – possui aproximadamente 74.170 habitantes e uma área de 78,818 km².

A denominação original do Município era Eusébio de Queirós, mas desde 1938 passou a chamar-se apenas Eusébio.

Outro possível motivo remete ao ex-ministro da Justiça e senador Eusébio de Queirós, autor da lei que extinguiu o tráfico de escravizados no Brasil.

O nome do lugar evoca origens distintas. Uma das possíveis está relacionada à presença portuguesa na região. Contam as histórias que a casa de um senhor chamado Eusébio – criador e comerciante de animais – virou um ponto de parada e descanso para os comboieiros que vinham de Beberibe, Cascavel e Baixinha para vender alimentos em Fortaleza. Assim teria surgido o nome da Cidade.

História da cidade

As terras localizadas entre Aquiraz e Messejana, ou entre os rios Pacoti e Coaçu, eram habitadas pelos povos indígenas potiguara e outras tribos pertencentes ao tronco tupi, como os Jenipapo-Kanindé. Além de religiosos e militares portugueses, que vieram à região com o objetivo de catequizar os nativos e impedir o comércio com outros povos europeus.

Ao longo dos anos, o povoado às margens da estrada que ligava o Ceará ao Rio Grande do Norte – construída antes mesmo da chegada dos portugueses – manteve-se como ponto de parada.

Nos anos 1980, indústrias foram instaladas na região, fato que impulsionou a economia local e acelerou o processo de emancipação como município, consolidado em 1987.