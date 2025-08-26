Elmano envia reestruturação da Saúde à Alece; oposição pede vista

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou, nesta terça-feira, 26, para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), um Projeto de Lei que promove uma reestruturação na Secretaria da Saúde (Sesa). Foi aprovada a urgência do texto, mas o deputado Cláudio Pinho (PDT) pediu vistas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A proposta do Executivo visa extinguir 46 cargos comissionados e cria 117 outros cargos em comissão para serem distribuídos aos órgãos e entidades estatais por decreto do Estado, que especificará o quadro com a quantidade e as denominações do posto de acordo com o nível hierárquico da estrutura organizacional do órgão ou entidade.