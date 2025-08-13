Alece aprova uso de nome parlamentar Carmelo Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) / Crédito: Samuel Setubal

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 13, a troca de nome parlamentar do deputado Carmelo Neto (PL) que passará a ser Carmelo Bolsonaro. A decisão foi unânime. A procuradoria-geral da Alece recebeu a solicitação do bolsonarista por meio do Departamento Legislativa e encaminhou parecer para indeferir a alteração no nome. A palavra final caberia a Mesa Diretora, que decidiu em favor do Carmelo. A informação foi antecipada na coluna no OPOVO+.