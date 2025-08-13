Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alece aprova uso de nome parlamentar Carmelo Bolsonaro

Mesa da Assembleia autoriza deputado Carmelo a usar sobrenome 'Bolsonaro'

A procuradoria da Casa deu parecer contrário para que o deputado usar como nome Carmelo Bolsonaro. Mesmo assim, a mesa diretora concedeu a permissão de forma unânime
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 13, a troca de nome parlamentar do deputado Carmelo Neto (PL) que passará a ser Carmelo Bolsonaro. A decisão foi unânime.

A procuradoria-geral da Alece recebeu a solicitação do bolsonarista por meio do Departamento Legislativa e encaminhou parecer para indeferir a alteração no nome. A palavra final caberia a Mesa Diretora, que decidiu em favor do Carmelo. A informação foi antecipada na coluna no OPOVO+.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No parecer do procurador-geral da Casa, Rodrigo Martiniano, ele afirma que o deputado não apresentou no documento enviado nenhuma justificativa que fundamente a mudança do nome.

Leia mais

Na manifestação, ele destaca que não há amparo no regimento interno para tal alteração, uma pois não existe correspondência entre o sobrenome Bolsonaro e a sua identidade como deputado, uma vez que Carmelo nunca adotou esse nome, seja em eleições ou nas redes sociais.

"O nome sugerido não foi utilizado em pleitos, a legislação eleitoral exige que o nome adotado seja amplamente conhecido, o que não se verifica no presente caso", diz o procurador.

Quando enviou a solicitação Carmelo foi às redes sociais e afirmou a alteração não foi para "aparecer", mas sim um ato simbólico para reforçar qual lado político ele está.

"Eu escolhi carregar o nome não de um bandido, mas de um homem que está sendo perseguido, preso sem julgamento graças a uma canetada de um juiz tirano. Esse meu gesto é cheio de significado, de lealdade, de resistência e solidariedade", declarou.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

jair bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar