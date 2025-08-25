Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCE Ceará lança Observatório Municipal da Primeira Infância

TCE Ceará lança Observatório Municipal da Primeira Infância

O Observatório deve fornecer dados para acelerar e monitorar políticas públicas de desenvolvimento infantil em todo o Estado
Autor Lorena Frota/Especial para O POVO
Autor
Lorena Frota/Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) lançou, nesta segunda-feira, 25, o Observatório Municipal da Primeira Infância; ferramenta de acompanhamento das políticas públicas para crianças de zero a seis anos. O lançamento é fruto de parceria entre o órgão e a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa (Funcap). A iniciativa oferece dados estratégicos e capacitação de gestores para fortalecer o desenvolvimento infantil nos municípios.

O Observatório vai funcionar no portal do TCE-CE e deve fornecer para os municípios e para a sociedade dados estruturados de verificação de políticas públicas nos eixos da saúde, nutrição, assistência social e educação. O programa faz parte do Pacto Cearense pela Primeira Infância, iniciativa do TCE lançada em abril deste ano.

Ao O POVO, a coordenadora do projeto e assessora da Presidência do TCE, Luciana Queiroz, afirma que o Observatório deve direcionar o esforço dos municípios na causa da primeira infância. “A intenção é levar mais detalhamento dentro de cada área da política pública, para ser um guia para a atuação e tomada de decisões dos gestores”, acrescenta.

Segundo a cientista-chefe do Observatório, Ana Augusta Ferreira, o programa desenvolveu, com dados de 2019 a 2024, o Indicador Cearense da Primeira Infância (ICEPI), com 12 indicadores dos quatro eixos principais que avaliam a cobertura das políticas públicas, a qualidade desses serviços e o resultado prático na vida das crianças.

Leia mais

Por exemplo, será possível visualizar na plataforma o indicador específico de peso ideal da criança, no eixo de nutrição ou número de notificações de violência contra a criança no eixo de assistência social. Todos os dados possuem médias estaduais que podem ser escolhidas em mapas ou barras de busca para cada localidade.

Ana Augusta afirma que o objetivo é obter números comparativos entre municípios para monitorar a eficiência de gastos e indicar quais municípios precisam de mais programas orçamentários de investimento na primeira infância. “O problema da primeira infância é intersetorial, precisamos atuar, agora de maneira estatisticamente comprovada, de maneira prioritária nas gestões municipais”, completa.

Eficiência de municípios

Outra base de dados do Observatório é o Índice de Eficiência da Primeira Infância (IEPI), que deve analisar a situação de cada município em sua gestão de políticas públicas para crianças até os seis anos de idade. Cada área do Estado deve receber uma nota que vai ajudar a compreender cada índice, seja alto ou baixo, e ligar os dados recebidos aos gastos municipais.

O painel inédito no Brasil começou a ser desenvolvido em setembro de 2024 pela Funcap e usa filtros populacionais para melhorar a avaliação do ICEP e avaliar como cada criança vive na região. Além disso, há a transparência do orçamento público voltado à iniciativa da Primeira Infância.

Leia mais

Guia para gestores

Além do lançamento da plataforma, na tarde desta segunda-feira, deve ser realizada uma reunião virtual com representantes dos 184 municípios para a apresentação do Guia de Gestão Municipal.

O TCE iniciou o projeto do Observatório e conta com a colaboração de gestões municipais e secretarias para a composição de um comitê intersetorial que possa alimentar o site com informações e elaborar planos anuais de ação.

Para Luciana Queiroz, o diálogo é necessário para que as informações possam ser utilizadas no dia a dia dos municípios e na elaboração de um diagnóstico de prioridade nas gestões. "Sabemos que não é possível atender todos ao mesmo tempo, assim, vamos montar um plano de ação para acompanhar e monitorar os municípios”. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar