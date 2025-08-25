TCE Ceará lança Observatório Municipal da Primeira Infância

TCE-CE lançou Observatório da Primeira Infância / Crédito: Lorena Frota / Especial para O POVO

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) lançou, nesta segunda-feira, 25, o Observatório Municipal da Primeira Infância; ferramenta de acompanhamento das políticas públicas para crianças de zero a seis anos. O lançamento é fruto de parceria entre o órgão e a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa (Funcap). A iniciativa oferece dados estratégicos e capacitação de gestores para fortalecer o desenvolvimento infantil nos municípios. O Observatório vai funcionar no portal do TCE-CE e deve fornecer para os municípios e para a sociedade dados estruturados de verificação de políticas públicas nos eixos da saúde, nutrição, assistência social e educação. O programa faz parte do Pacto Cearense pela Primeira Infância, iniciativa do TCE lançada em abril deste ano.

Ana Augusta afirma que o objetivo é obter números comparativos entre municípios para monitorar a eficiência de gastos e indicar quais municípios precisam de mais programas orçamentários de investimento na primeira infância. “O problema da primeira infância é intersetorial, precisamos atuar, agora de maneira estatisticamente comprovada, de maneira prioritária nas gestões municipais”, completa. Eficiência de municípios Outra base de dados do Observatório é o Índice de Eficiência da Primeira Infância (IEPI), que deve analisar a situação de cada município em sua gestão de políticas públicas para crianças até os seis anos de idade. Cada área do Estado deve receber uma nota que vai ajudar a compreender cada índice, seja alto ou baixo, e ligar os dados recebidos aos gastos municipais. O painel inédito no Brasil começou a ser desenvolvido em setembro de 2024 pela Funcap e usa filtros populacionais para melhorar a avaliação do ICEP e avaliar como cada criança vive na região. Além disso, há a transparência do orçamento público voltado à iniciativa da Primeira Infância.