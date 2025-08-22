Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF; pena é de 5 anos e 3 meses

Deputada federal Carla Zambelli (PL) foi condenada pela segunda vez / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta sexta-feira, 22, a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão. Ela foi considerada culpada de cometer os crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O julgamento foi feito em sessão virtual e o placar ficou em nove votos pela condenação e dois contra. Essa é a segunda condenação imposta à deputada do PL que está detida na Itália por conta de pedido de extradição apresentado pelas autoridades brasileiras. A deputada ainda pode recorrer da decisão.

Zambelli já fora condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O caso encerrado nesta sexta-feira trata do episódio em que a deputada sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após Zambelli e Luan se desentenderem após um ato político em São Paulo.




