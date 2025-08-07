Brasil institui política nacional com foco na primeira infância

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou esta semana o O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou esta semana o decreto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (Pnipi) . A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Educação junto a estados e municípios, tem como objetivo garantir a proteção, o desenvolvimento integral e o pleno exercício de direitos a crianças até 6 anos de idade.

A Pnipi busca integrar, de forma coordenada e intersetorial, políticas públicas voltadas à primeira infância, contemplando áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, direitos humanos, justiça, habitação e igualdade racial. "A Pnipi atenderá à primeira infância em sua diversidade e considerará as interseccionalidades socioeconômicas, territoriais e regionais, étnico-raciais, de gênero e de deficiência", define o documento. Dentre os princípios e diretrizes estão: a centralidade do interesse das crianças e o reconhecimento de sua condição como cidadãs e sujeitos de direitos;

a promoção do desenvolvimento integral das crianças, com respeito à individualidade e à diversidade;

a redução das desigualdades no acesso a serviços públicos e a priorização de ações para crianças com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social;

a participação social, o fortalecimento da intersetorialidade e a descentralização das ações;

a garantia da acessibilidade plena e da equidade, com enfrentamento a todas as formas de discriminação;

a integração de políticas públicas de transferência de renda com os demais serviços voltados às famílias com crianças pequenas. A política também reconhece a interdependência entre as crianças e seus cuidadores, prevendo a oferta simultânea de serviços para ambos. As ações, de acordo com o decreto, serão orientada por cinco eixos estruturantes:

viver com direitos: garantia da proteção contra o abuso, o racismo e todas as formas de violência, sob coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

viver com educação: acesso e permanência na educação infantil com qualidade, coordenado pelo Ministério da Educação;

viver com saúde: cuidado integral à saúde da criança, coordenado pelo Ministério da Saúde;

viver com dignidade: proteção e assistência social, sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

integração de informações e comunicação com as famílias: promoção da comunicação com as famílias e responsáveis legais, coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Dentre os objetivos estratégicos, a política se propõe a garantir prioridade absoluta de crianças nas políticas públicas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de promover o cuidado integral e integrado a crianças e seus cuidadores e fortalecer o acesso a bens e serviços públicos. O Pnipi também pretende integrar e atualizar as bases de dados de políticas setoriais e melhorar a comunicação institucional com as famílias, promovendo o conhecimento sobre direitos e sobre o desenvolvimento infantil.



