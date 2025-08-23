População e vereadores cobram Prefeitura sobre Plano Diretor em audiência

Audiência pública do Plano Diretor de Fortaleza / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A terceira audiência pública do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) aconteceu neste sábado, 23, e foi marcada pela cobrança da população e dos vereadores sobre a Prefeitura de Fortaleza. A discussão sobre zonas urbanas e Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), áreas que garantem direito à moradia para população de baixa renda, foi o foco dos debates. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O momento aconteceu na Academia o Professor Darcy Ribeiro e participação, além de vereadores e lideranças de comunidades, de autoridades do Ministério Público do Ceará (MPCE) e do presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan), Artur Bruno.