Com revisão do Plano Diretor, Evandro quer analisar regras para superprédios

Jornalista no OPOVO

As regras que permitem a construção de superprédios em Fortaleza devem passar por revisão no âmbito das discussões do novo Plano Diretor de Fortaleza. Quem garante é o prefeito Evandro Leitão (PT).

O chefe do Executivo municipal garantiu que deve fazer uma discussão "do zero" e que a questão da Outorga Onerosa de Alteração de Uso merece uma discussão aprofundada.