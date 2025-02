Comissão do Plano Diretor é instalada com promessa de mediar diálogo entre população e empresas

Vereadores que compõem a Comissão do Plano Diretor de Fortaleza / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) instalou nesta terça-feira, 25, a Comissão que analisará o Plano Diretor Participativo. Foi eleito como presidente o vereador Benigno Júnior (Republicanos) e Bruno Mesquita (PSD), líder do governo do prefeito Evandro Leitão (PT), ficou com a vice-presidência. O presidente afirmou que pretende conciliar o crescimento populacional da capital cearense com o crescimento de interesse em áreas da cidade, porém garantindo a preservação ambiental de pontos verdes e parques urbanos.

Além disso, Benigno explicou que a análise da comissão escutará a população que vive em áreas de risco e também os empreendedores que atuam na construção.

"Ela (matéria) vai ter que vir para a comissão e nós já estamos convocando a comissão nessa semana para analisá-la, mas também algumas matérias de iniciativas de vereadores do início desse ano legislativo", disse.

O presidente ainda declarou que os trabalhos irão resgatar o material feito, ver o que dizem as atas das reuniões dos fóruns realizados nos 39 territórios de Fortaleza na administração passada para filtrar o que foi proposta pela população e o que deve integrar o Plano Diretor. "A gente vê se nesse anteprojeto que vai ser construído se essas propostas aprovadas pelos delegados estão realmente dentro do anteprojeto que vai vir até a Casa. Então você tem que fazer esse filtro do que foi proposto pela população nesses encontros dos fóruns territoriais para tá vindo no texto do Plano Diretor", explica.