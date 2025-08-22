Malafaia cita Lula em mensagem a Bolsonaro e alerta sobre anistia

Áudios revelam muitas conversas entre o ex-presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia / Crédito: Samuel Setúbal // Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As mensagens de áudio de Silas Malafaia enviadas a Jair Bolsonaro, reveladas pela Polícia Federal na última quarta-feira, 20, mostram um tom de cobrança e preocupação política. O pastor cita diretamente o nome do presidente Lula (PT), avaliando que o prolongamento do impasse sobre a anistia poderia reforçar a imagem do petista e enfraquecer ainda mais o bolsonarismo. Para Malafaia, apenas uma resolução rápida evitaria que o adversário político ganhasse força.

Nos áudios, Malafaia alerta Bolsonaro de que uma eventual suavização de sanções pelo governo dos Estados Unidos, sem contrapartidas concretas, poderia colocar Lula em vantagem. “Se Trump refrescar para Lula sem resolver a sua questão, Lula vai deitar e rolar e sair por cima”, disse. O pastor via no debate internacional um reflexo direto na política doméstica, temendo que o atraso na votação da anistia aumentasse o desgaste do ex-presidente.



Outro ponto destacado pelo religioso foi o papel do Supremo Tribunal Federal (STF). Em diferentes momentos, Malafaia insistiu que apenas a Corte teria condições de conter Lula ou negociar uma saída política para a crise. “Só o STF pode parar Lula”, afirmou. As falas indicam a leitura de que Bolsonaro, sozinho, não teria capacidade de enfrentar o petista sem respaldo institucional.

As mensagens também revelam que Malafaia cobrava uma postura ativa de Bolsonaro. Ele dizia discordar do silêncio do ex-presidente e argumentava que sua voz tinha muito mais peso do que a de qualquer aliado. "O meu grau é um, o teu é mil", afirmou. O objetivo, segundo o pastor, era que Bolsonaro assumisse a dianteira do discurso contra as investigações e ligasse o tema do "tarifaço" à defesa da liberdade e da justiça.

Nos áudios, o pastor orientava que Bolsonaro não atacasse diretamente o Supremo, mas usasse o episódio para reforçar sua narrativa política. “Você não vai xingar o STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve”, disse. Malafaia defendia que o ex-presidente mantivesse a imagem de estadista, em contraste com a retórica atribuída a aliados.

