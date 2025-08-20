Eduardo xinga o pai, Jair Bolsonaro: 'VTNC, seu ingrato do c*'

Eduardo Bolsonaro / Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) xingou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter sido chamado de imaturo em uma entrevista. A situação foi revelada nesta quarta-feira, 20, no relatório da Polícia Federal que indicou ambos no âmbito da investigação da trama golpista. "VTNC, SEU INGRATO DO CARALHO!", escreveu Eduardo em letras maiúsculas. A sigla significa uma expressão de baixo calão: vai tomar no c*.

Por fim, o filho manda nova mensagem ao pai citando o ex-presidente Michel Temer (MDB). "Quero que vc olhe para mim e enxergue o Temer, vc falaria isso do Temer?" Conforme a PF, no dia seguinte, Eduardo pede desculpas a Bolsonaro pelas falas, alegando que "estava puto na hora". Depois, o deputado encaminha a foto de uma publicação em que minimiza o conflito entre ele e Tarcisio. "Peguei pesado", complementa. O que Bolsonaro disse de Eduardo? Na entrevista, concedida ao portal Poder360 em 15 de julho, o ex-presidente diz que as divergências entre o filho e Tarcísio estavam superadas.

"Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né... Não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política... Tá bem. Ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando", afirmou. Eduardo se manifesta Após a divulgação das mensagens, Eduardo emitiu nota de esclarecimento nas redes sociais. Ele conta que a atuação nos Estados Unidos "jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil". Sobre as mensagens, diz: "É lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados. O objetivo é evidente: não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político".

"Se o meu 'crime' for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão", finaliza Eduardo. Leia na íntegra nota de Eduardo Bolsonaro "Tomei conhecimento, pela imprensa, do relatório divulgado pela Polícia Federal e considero importante esclarecer alguns pontos: 1. Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional.