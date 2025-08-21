Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouça na íntegra os áudios divulgados do celular de Jair Bolsonaro

Ouça na íntegra os áudios do celular de Bolsonaro apreendido pela PF

Nas conversas, pastor Silas Malafaia orienta Bolsonaro a não confrontar Moraes, a ser seletivo com entrevistas e a usar anistia como moeda de negociação
Autor Marcelo Bloc
Marcelo Bloc Autor
Tipo Notícia

A Polícia Federal (PF) e o Supremo Tribunal Federal (STF) divulgaram áudios de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia. Os registros foram extraídos do celular de Bolsonaro e se referem a diálogos travados após o anúncio do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço a produtos brasileiros.

Malafaia foi alvo de operação da PF na quarta-feira, 20. Escute abaixo os trechos divulgados no inquérito.

Trechos das conversas

No início, Bolsonaro afirma a Malafaia que não enviou ninguém para negociar com Trump e avalia que o presidente norte-americano não cederia. Em seguida, reclama de “fofocas” que, segundo ele, tentavam afastá-lo de seus próprios filhos.

Malafaia elogia a entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à CNN Brasil, na qual criticou a taxação imposta pelos EUA. O pastor sustenta que as sanções adotadas por Trump em outros países têm motivação econômica, mas que, no caso do Brasil, miram diretamente o ex-presidente.

Ele diz que Bolsonaro está “com a faca e o queijo na mão”, e deve cobrar a discussão sobre uma anistia. Na sequência, critica os discursos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos e revela ter enviado um áudio ameaçando o deputado.

Bolsonaro responde que tem dialogado com aliados e defende que, se a votação sobre anistia não for iniciada, não haverá negociação sobre o “tarifaço”. O ex-presidente afirma não poder expor publicamente essa posição, mas relata manter conversas de bastidores.

Malafaia, por sua vez, sugere que Bolsonaro critique as medidas de Trump, mas de forma a “tirar de Lula” qualquer protagonismo, afirmando que as tarifas não têm relação com a economia, e sim com a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele aconselha ainda que o ex-presidente evite confrontar o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Leia mais

O pastor também recomenda que Bolsonaro seja seletivo na escolha de veículos e momentos para conceder entrevistas, e menciona a ida do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à embaixada para conversar com o ministro Gilmar Mendes. Defende que Bolsonaro possa apoiar Tarcísio, mas discorda de que ele critique Eduardo publicamente.

Malafaia também sugere que o ex-presidente grave um vídeo para mobilizar sua base. Bolsonaro, no entanto, reclama de crises constantes de soluços — “a cada três segundos”, segundo ele — e diz que isso o impossibilitava de gravar.

Em outro momento, Malafaia critica o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por não ter resolvido “o problema de Fábio”, em referência provável a Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência. Ele acusa Valdemar de não cumprir a promessa de dar um cargo ao aliado e elogia a lealdade de Fábio, pedindo que Bolsonaro intervenha.

Os materiais incluem ainda mensagens de voz em que Bolsonaro pede sugestões ao advogado de Trump, Martin de Luca, e orienta um deputado a realizar uma chamada de vídeo durante manifestações de apoio a ele, observando que, se falasse “qualquer coisa”, poderia ter problemas.

A Polícia Federal identificou que Jair Bolsonaro pediu a um deputado da Bahia uma ligação de vídeo durante ato em Salvador, em 3 de agosto. Para a PF, ele tentou burlar medida cautelar que o impede de usar redes sociais, reforçando um possível "modus operandi" com terceiros.

