Ouça na íntegra os áudios divulgados do celular de Jair Bolsonaro

Áudios revelam muitas conversas entre o ex-presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia / Crédito: Samuel Setúbal // Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) e o Supremo Tribunal Federal (STF) divulgaram áudios de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia. Os registros foram extraídos do celular de Bolsonaro e se referem a diálogos travados após o anúncio do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço a produtos brasileiros. Malafaia foi alvo de operação da PF na quarta-feira, 20. Escute abaixo os trechos divulgados no inquérito.

Trechos das conversas No início, Bolsonaro afirma a Malafaia que não enviou ninguém para negociar com Trump e avalia que o presidente norte-americano não cederia. Em seguida, reclama de "fofocas" que, segundo ele, tentavam afastá-lo de seus próprios filhos. Malafaia elogia a entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à CNN Brasil, na qual criticou a taxação imposta pelos EUA. O pastor sustenta que as sanções adotadas por Trump em outros países têm motivação econômica, mas que, no caso do Brasil, miram diretamente o ex-presidente. Ele diz que Bolsonaro está "com a faca e o queijo na mão", e deve cobrar a discussão sobre uma anistia. Na sequência, critica os discursos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos e revela ter enviado um áudio ameaçando o deputado.

O pastor também recomenda que Bolsonaro seja seletivo na escolha de veículos e momentos para conceder entrevistas, e menciona a ida do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à embaixada para conversar com o ministro Gilmar Mendes. Defende que Bolsonaro possa apoiar Tarcísio, mas discorda de que ele critique Eduardo publicamente. Malafaia também sugere que o ex-presidente grave um vídeo para mobilizar sua base. Bolsonaro, no entanto, reclama de crises constantes de soluços — “a cada três segundos”, segundo ele — e diz que isso o impossibilitava de gravar. Em outro momento, Malafaia critica o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por não ter resolvido “o problema de Fábio”, em referência provável a Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência. Ele acusa Valdemar de não cumprir a promessa de dar um cargo ao aliado e elogia a lealdade de Fábio, pedindo que Bolsonaro intervenha.