CMFor: aprovado projeto de moradia a pessoas em situação de rua

Projetos de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT) foram aprovados na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou na quinta-feira, 21, dois projetos de lei de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT) que garantem moradia e emprego para pessoas em situação de rua na Capital. O primeiro, reserva ao menos 5% das unidades habitacionais nos programas da Prefeitura para pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico.