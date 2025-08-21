PF tem cela já preparada para o ex-presidente Jair Bolsonaro

PF tem cela já preparada para o ex-presidente Jair BolsonaroA "cela de Bolsonaro" também pode ser ocupada por outras autoridades para custória individual
Uma cela temporária no térreo da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal, já está pronta para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da decretação da prisão em regime fechado. O ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto decretada por descumprimento de medidas cautelares.
A cela segue os mesmos moldes da que abrigou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando ficou preso na Superintendência da PF no Paraná, em Curitiba, entre abril de 2018 e novembro de 2019. A cela é um espaço que foi adaptado para tal função, dispondo de banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão.
De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o espaço vem sendo chamado “cela de Bolsonaro” por policiais no DF, mas pode ser ocupado por outras autoridades para custódia individual.
Segundo agentes da PF, a sela foi preparada há mais de três meses, mas especificamente para o ex-presidente. O espaço foi preparado como precaução, para o caso de uma possível prisão em regime fechado decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Obstrução de justiça
Na última quarta-feira, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF por tentar obstruir as investigações e o andamento do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022. A investigação se baseou nas mensagens encontradas no celular do ex-presidente apreendido em 4 de agosto.
Segundo as investigações, pai e filho tentaram obstruir o andamento do processo, com Eduardo atuando junto ao Governo dos Estados Unidos para coagir autoridades e aplicação de sanções ao Brasil.
Além do indiciamento do ex-presidente, o Pastor Silas Malafaia teve celular apreendido, após conversas mostrarem o líder religioso instruindo Bolsonaro a adotar estratégias contra a Justiça.