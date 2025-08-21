PF tem cela já preparada para o ex-presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro saiu da prisão domiciliar para realizar exames no fim de semana passado / Crédito: EVARISTO SA / AFP

Uma cela temporária no térreo da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal, já está pronta para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da decretação da prisão em regime fechado. O ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto decretada por descumprimento de medidas cautelares.

A cela segue os mesmos moldes da que abrigou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando ficou preso na Superintendência da PF no Paraná, em Curitiba, entre abril de 2018 e novembro de 2019. A cela é um espaço que foi adaptado para tal função, dispondo de banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão.

