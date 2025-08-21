Bolsonaro citou pesquisa e disse que Eduardo perderia para Lula

Em conversa com Eduardo, Bolsonaro citou pesquisa e disse que filho perderia para Lula em 2026Mensagens revelam conversa de Bolsonaro com Eduardo sobre cenários apontados por uma pesquisas eleitoral sobre o pleito de 2026
O relatório da Polícia Federal que revelou mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu filho Eduardo Bolsonaro (PL) e outros aliados aponta que numa das conversas, com Eduardo, o ex-mandatário discutiu possíveis cenários de uma pesquisa eleitoral sobre 2026.
Em conversa no WhatsApp, datada de 24 de junho, Bolsonaro diz que Eduardo não ganharia o segundo turno da eleição presidencial contra Lula (PT), segundo uma pesquisa. Em resposta, o deputado ironiza a possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Você perde para o molusco”, afirmou o ex-presidente, enviando estimativas de uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Em tom irônico, Eduardo responde: “Acho melhor eu ficar de fora mesmo! Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc”.
Na sequência, o deputado volta a ironizar Tarcísio: “Já imagino o TF (Tarcísio de Freitas) falando com o Trump sobre a China. Sabe que vai cair tudo na sua conta, né? Futuro dos seus netos é falar inglês mesmo”. Segundo a pesquisa, Lula perderia o segundo turno das eleições para Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. O petista, entretanto, teria maior chance de vitória ao concorrer contra Eduardo.
Ainda durante as mensagens, Eduardo confronta a informação repassada pelo pai sobre eventual derrota para Lula: “E não perco para o Lula, dá empate técnico - há 1 ano da eleição!” E completa: “Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se f*der e se aquecendo para 2026”.
Eduardo afirma ainda que Tarcísio não pode ser considerado uma “solução” para a candidatura do grupo bolsonarista: “Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma ‘solução Tarcísio’ passa longe de resolver o problema”, afirmou o deputado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente