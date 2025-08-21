Bolsonaro citou pesquisa e disse que Eduardo perderia para Lula

Mensagens revelam conversa de Bolsonaro com Eduardo sobre cenários e pesquisas eleitorais de 2026. / Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O relatório da Polícia Federal que revelou mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu filho Eduardo Bolsonaro (PL) e outros aliados aponta que numa das conversas, com Eduardo, o ex-mandatário discutiu possíveis cenários de uma pesquisa eleitoral sobre 2026. Em conversa no WhatsApp, datada de 24 de junho, Bolsonaro diz que Eduardo não ganharia o segundo turno da eleição presidencial contra Lula (PT), segundo uma pesquisa. Em resposta, o deputado ironiza a possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência.



"Você perde para o molusco", afirmou o ex-presidente, enviando estimativas de uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Em tom irônico, Eduardo responde: "Acho melhor eu ficar de fora mesmo! Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc". Prints das mensagens incluem citações de pesquisas eleitorais do Paraná Pesquisas. Crédito: Reprodução/Relatório da Polícia Federal Eduardo Bolsonaro ironiza possível candidatura de Tarcísio de Freitas em conversa com o pai. Crédito: Reprodução/Relatório da Polícia Federal Mensagens divulgadas pela Polícia Federal mostram debates internos sobre candidaturas. Crédito: Reprodução/Relatório da Polícia Federal Trecho da conversa de Jair Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro sobre a eleição de 2026. Crédito: Reprodução/Relatório da Polícia Federal Na sequência, o deputado volta a ironizar Tarcísio: "Já imagino o TF (Tarcísio de Freitas) falando com o Trump sobre a China. Sabe que vai cair tudo na sua conta, né? Futuro dos seus netos é falar inglês mesmo". Segundo a pesquisa, Lula perderia o segundo turno das eleições para Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. O petista, entretanto, teria maior chance de vitória ao concorrer contra Eduardo. Ainda durante as mensagens, Eduardo confronta a informação repassada pelo pai sobre eventual derrota para Lula: "E não perco para o Lula, dá empate técnico - há 1 ano da eleição!" E completa: "Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se f*der e se aquecendo para 2026".