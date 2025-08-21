Janja critica Michelle Bolsonaro com indireta: 'Não xingo marido de ninguém'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, enviou uma indireta para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta quarta-feira, 20. Durante evento de encontro de instituições de ciência e tecnologia amazônicas com a Presidência da COP30, organizado pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) em Manaus, Janja afirmou "não xingar o marido de ninguém". No último sábado, 16, a ex-primeira-dama disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros de forma que a família Bolsonaro "receba a culpa".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em evento do PL Mulher, do qual é presidente, Michelle afirmou, fazendo referência a vídeo em que Lula come jabuticabas: "Foi oferecer jabuticaba para o Trump, agora estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções, para a culpa ficar na nossa família". "Se autointitula pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Mentiroso, cachaceiro, pinguço, irresponsável, é isso que ele é", discursou a ex-primeira-dama. Já a declaração de Janja ocorreu enquanto sua atuação era elogiada pelo deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), que a chamou de "diferenciada". "A Janja é a primeira-dama que faz política. Alguém pode dizer 'não, mas tem outras que também fazem', mas tem uma diferença. A Janja com o Lula fazem a política do bem, da verdade, não da fake news", afirmou. Nesse momento, Janja interveio, sem microfone, com a frase: "E não xingo o marido de ninguém". "É verdade, não é diferenciada?", continuou Faleiro, em meio a aplausos dos presentes.