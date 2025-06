Conselho de Ética abre processo por Inspetor Alberto associar PT a facção e arquiva outros casos

O relator vereador Luciano Girão (PDT) deu parecer pela admissibilidade da representação contra Alberto. O presidente Professor Enílson (Cidadania), Renê Pessoa (União Brasil), Cláudio Lima (Avante) e Tia Francisca votaram com o relator, tendo apenas a divergência do voto do vereador Julierme Sena (PL).

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes.

Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão".

Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho".

Eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024 com 7.913 votos, Inspetor Alberto integra o Partido Liberal e é policial há mais de 30 anos.

Presentes na reunião do Conselho de Ética, vereadores que assinaram representações contra Inspetor Alberto lamentaram o arquivamento.

Adriana Gerônimo (Psol) lembrou que são quatro representações contra um mesmo vereador, que "errou e errou feio", além de ter falhado como agente político que "deve dar o exemplo".

"Não tem dupla interpretação que proteja o vereador. Não há desculpa. Foi um desgaste político e é um desgaste para essa Casa a não admissão”, acrescentou. Ela alegou que a população cobra uma punição ao vereador e que lamentou que a Câmara Municipal dê mais um exemplo de benevolência com caso. “Foi muito grave o que ele cometeu e é muito grave o histórico de benevolência da Câmara”, expôs.

Também autor de representação, Gabriel Aguiar (Psol) disse que a consequência dessa absolvição pública é que servirá como anuência e incentivo para fatos lamentáveis como esse no futuro. Ele pregou a necessidade urgente de correção do regimento da Casa, no que tange aos pedidos de cassação de parlamentares.

"Não foi a primeira ameaça de morte do vereador. Nem a segunda. Nem a terceira. Nem será a última. Esse tipo de comportamento seguirá impune, comportamento que vai para a rede (social), para viralizar", concluiu.

Já Professora Adriana Almeida (PT) disse que ela e outros vereadores têm recebido diversos apelos da população cobrando uma punição para Alberto. "A população não aceita discursos de ódio, incitação à morte de pessoas e de animais", afirmou.

Ela contestou a alegação do relator de que alguns vereadores não assinaram uma das representações. "Três vereadores da Casa assinando não poderia ser suficiente para dar andamento a esse processo?", questionou.

"Sou professora e sei que muitas vezes as pessoas nos seguem como exemplo. Agora vem um parlamentar expor ameaças claras? Isso pode acontecer e ficar impune", concluiu

A também petista Mari Lacerda disse ser um desafio para os vereadores dessa legislatura a revisão do Código de Ética, que classificou como "totalmente defasado".

"A CMFor aprovou a criação da Secretaria de Proteção Animal, mas essa mesma Casa vota contra receber uma denúncia contra um parlamentar que torturou um animal”, criticou.

Ao final das falas, o relator Luciano Girão pediu a palavra e disse concordar que o Código de Ética precisa ser atualizado, lembrando já haver um texto novo aguardando apreciação.

“Temos que nos pautar pelo código que existe hoje. Foi isso que esse relator fez, baseado no Código de Ética, no entendimento do STF sobre não julgar conduta de legislatura passada. Não adianta admitir e depois o acusado entrar na Justiça para derrubar”, alegou.

Ele insistiu que as representações não tinham como ser admitidas. "Não é justo culpar esse Conselho de Ética, quando a gente não tem condições de prosseguir. Pelo artigo 13, esses processos não têm condições de prosseguir", concluiu.

O POVO entrou em contato com o vereador Inspetor Alberto, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. Caso haja alguma alteração, este material será atualizado.

