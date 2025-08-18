União e PP abrem exceção e ministros devem seguir no governo Lula

União Brasil e PP estão prestes a oficializar uma federação para 2026. / Crédito: Divulgação / Progressistas

A pouco mais de um ano das eleições de 2026, a federação entre o União Brasil e o Progressistas (PP) será oficializada nesta terça-feira, 19, em Brasília. Em meio a aliança, os ministros que representam ambas as legendas e integram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderão permanecer na gestão sem risco de punição. Os partidos tendem a se afastar do governo Lula e devem ser orientados por diretriz a ser aprovada até o fim deste ano. No entanto, deve haver exceções para que os ministros de Estado possam permanecer, temporariamente, na gestão petista. A informação é da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ao todo, quatro ministros que integram os partidos compõem o quadro de titulares de pastas do governo Lula. São eles: Celso Sabino (Turismo), Waldez Góes (Integração Regional) e Frederico de Siqueira (Comunicações), todos do União, além de André Fufuca (Esporte), do PP. O entendimento interno é de que um embate para a saída dos ministros do governo seria um desgaste desnecessário, já que o grupo deverá sair naturalmente em abril de 2026 para disputar as eleições. Outro entendimento é de que eles dependem do apoio do presidente da República para ter êxito em projetos eleitorais, com alvo no Senado Federal. Sabino deve disputar a Casa Alta pelo Pará, Fufuca, pelo Maranhão, e Góes, pelo Amapá. Expectativa era de saída

Pré-candidato à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse ao O POVO em 6 de agosto que o União exigiria que todos os filiados que ocupam cargos no governo Lula se afastem das funções. A fala ocorreu durante passagem por Fortaleza. "Em termos de política da Nacional, afastamento definitivo da base do governo em qualquer cargo que venha a ocupar, até o dia da nossa próxima reunião em agosto", afirmou. A decisão seria uma definição conjunta, tomada pelos membros da Executiva da sigla, segundo ele.