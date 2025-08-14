Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados estaduais do PDT querem seguir o 'projeto político de Ciro'

Antônio Henrique (PDT) afirmou que o grupo de parlamentares não descarta ficar no partido, desde que a sigla adote um projeto de oposição ao PT
Os deputados estaduais do PDT ainda não definiram seus futuros partidários, mas uma coisa é certa, querem seguir o projeto político em que Ciro Gomes (PDT) decidir trilhar. De malas prontas para retornar ao PSDB, o ex-presidenciável é cotado pelos aliados da oposição como candidato a governador do Ceará em 2026 contra Elmano de Freitas (PT) e a base aliada do PT.

"Nós queremos seguir o Ciro. Seguir o Ciro não seguir literalmente na filiação partidária se ele for para lá ou para cá, mas no projeto político para mudar o Ceará", disse o deputado Antônio Henrique (PDT). O pedetista afirmou que ainda não descarta continuar no partido, contanto que ele permaneça na oposição ao governo do PT. Outra siglas já teriam feito convites para filiação para Henrique e para os demais parlamentares pedetistas: Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho.

"A gente defende o PDT na oposição (...) Tudo pode acontecer. De repente até o próprio PDT, na pessoa da presidência estadual (André Figueiredo), pode decidir seguir os deputados na oposição. Eu acho que essa é a parte melhor da história. É você saber que se o PDT não nos quiser fazendo oposição, nós termos vários convites. PSDB, PL, União Brasil, PP. Então quer dizer que somos bem-vindos em outras legendas", afirmou Henrique.

Endossando a fala, Queiroz Filho declarou que não pediu para sair do PDT, tampouco foi chamado a deixar o partido, e aguardará fatores como uma possível aproximação da sigla brizolista com o PT e a montagem de chapas para 2026, para definir o destino. "A rigor minha ideia é aguardar. Aguardar como vai essa questão (da aproximação com o PT) e ver a montagem da chapa lá no PDT.

