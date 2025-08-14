Deputados estaduais do PDT querem seguir o 'projeto político de Ciro'

Antônio Henrique (PDT) afirmou que o grupo de parlamentares não descarta ficar no partido, desde que a sigla adote um projeto de oposição ao PT

Os deputados estaduais do PDT ainda não definiram seus futuros partidários, mas uma coisa é certa, querem seguir o projeto político em que Ciro Gomes (PDT) decidir trilhar. De malas prontas para retornar ao PSDB, o ex-presidenciável é cotado pelos aliados da oposição como candidato a governador do Ceará em 2026 contra Elmano de Freitas (PT) e a base aliada do PT.

"Nós queremos seguir o Ciro. Seguir o Ciro não seguir literalmente na filiação partidária se ele for para lá ou para cá, mas no projeto político para mudar o Ceará", disse o deputado Antônio Henrique (PDT). O pedetista afirmou que ainda não descarta continuar no partido, contanto que ele permaneça na oposição ao governo do PT. Outra siglas já teriam feito convites para filiação para Henrique e para os demais parlamentares pedetistas: Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho.