Ciro é visto como ponto de convergência da oposição para disputa no Ceará em 2026

Ciro Gomes em reunião com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Na manhã desta terça-feira, 12, em que os deputados da oposição reuniram-se mais uma vez na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), recebendo como convidado o diretor estadual do Serviço Nacional de Assistência Rural (Senar), Sérgio Oliveira, o assunto predominante nos corredores foi Ciro Gomes. Para o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), a própria população cearense mantém Ciro como cotado para disputar o governo em 2026. Já Antônio Henrique (PDT) destaca que não há qualquer restrição ao nome do ex-governador dentre os parlamentares do grupo.

Destino de Ciro Já Antônio Henrique (PDT) afirma não ter a confirmação oficial de que Ciro irá ao PSDB, como antecipou o colunista do O POVO Guilherme Gonsalves, mas acredita que qualquer sigla queira ter Ciro como filiado. "Eu ainda não tenho a certeza que ele estará se filiando ao PSDB, mas o que eu posso dizer é que qualquer partido político que receber o Ciro no seu quadro, como filiado e um pré-candidato a governo, até mesmo à presidência da República, esse partido é um privilegiado, porque o Ciro é um cara que eu tenho muita admiração e atribuo a ele muitas qualidades que a gente político precisa ter", elogiou ao O POVO. Ele disse torcer para que Ciro concorra ao Governo do Estado no ano que vem. "Eu o tenho como uma referência política aqui do Estado de Ceará e, por que não dizer, para toda a população brasileira, que conhece bem a sua história e a sua trajetória. Então, o Ciro é um um cara extraordinário e eu torço para que nesse ano, 2026, ele realmente esteja na disputa para alavancar e, se Deus quiser, contribuir a para a mudança do Estado do Ceará", afirmou.